"Machte mich wahnsinnig": Eine Szene aus Alien Earth ließ ihren Star ausflippen, bis er beruhigt werden musste

Alien: Earth enthält viele verstörende Szenen. Eine davon ließ selbst Darsteller Alex Lawther die Nerven verlieren. Er fand es schlimmer, als einem Xenomorph entgegen zu treten.

Die Welt von Alien: Earth ist düster und verstörend – nicht allein wegen Monster wie dem Xenomorph. Alex Lawther, der in der Sci-Fi-Serie den Bruder von Hauptfigur Wendy (Sydney Chandler) spielt, verlor beim Dreh einer ganz bestimmten Szene die Fassung: der Szene, in der seine Figur Joe seiner Schwester zum ersten Mal begegnet.

Alien Earth-Regisseur musste Alex Hawther beruhigen

In Alien: Earth wird Wendys Geist aus ihrem todkranken Kinderkörper in einen synthetischen, übermenschlich starken Erwachsenenkörper übertragen. Sie besitzt noch immer ihre eigene Persönlichkeit mit allen Erinnerungen – unter anderem die an ihren Bruder Joe (Lawther).

Joe hält seine Schwester für tot, da die hochmoderne Geistesübertragung vom Konzern Prodigy unter Verschluss gehalten wurde. Schließlich aber laufen sich Wendy und ihr Bruder an der Absturzstelle des Raumschiffs USCSS Maginot über den Weg.

Lawther enthüllt im Collider -Gespräch vom Dreh der Szene:

Diese Person, die du verloren zu haben glaubtest, wurde gefunden. Das hat etwas Verstörendes, Unheimliches an sich. Nach den ersten Takes [...] sagte mir [Regisseurin Dana Gonzales]: 'Dreh es mal ein bisschen runter.' Denn die ganze Situation machte mich wahnsinnig. Ich fand die Konfrontation mit einer toten Schwester körperlich beängstigender als eine mit dem Xenomorph.

Sie ist ja im Kern ein Geist für ihn, und außerdem steckt sie in diesem fremden Körper. Könnt ihr euch das vorstellen? Als ob dieser andere Körper wie ein Zombie seinen Mund öffnet und sagt: 'Hey, Mann, ich bin's. Ich bin deine tote Schwester. Ich bin am Leben, aber in einem anderen Körper.'

Auch interessant:

Die Implikationen der hochentwickelten künstlichen Körper für den Menschen nehmen in Alien: Earth viel Raum ein: Ermöglichen sie eine Art technologische Unsterblichkeit? Sind solche Hybridmenschen mehr oder weniger Wert als ihre Pendants in natürlichen Körpern? Können ein kindliches Gehirn und ein erwachsener Körper überhaupt zusammenpassen? Es ist kein Wunder, dass Lawther beim Dreh Angst bekam. Ob der bedrohliche Moment selbst eine Xenomorph-Szene in den Schatten stellt, muss jeder Fan selbst entscheiden.

Wann kommen die neuen Alien: Earth-Folgen zu Disney+?

Alien: Earth Folge 3 erscheint am 20. August 2025 auf Disney+. Alle Episoden werden in wöchentlichem Rhythmus veröffentlicht.