Alien Earth-Star Sydney Chandler hat einen berühmten Vater: Bald wird er zum DC-Star

Sydney Chandler hat in Alien: Earth den größten Auftritt ihrer Karriere. Viele werden sie aber bereits aus anderen Serien und einem Film kennen. Oder haben schon fest gestellt, wessen Tochter sie ist.

Woher kennt man Sydney Chandler? Die Schauspielerin ist gerade als Hybridwesen Wendy im Sci-Fi-Horror Alien: Earth zu sehen. Die Disney+-Serie ist zwar ihr erster großer Auftritt, aber längst nicht die erste beachtliche Rolle ihrer Karriere. Mit Blick auf ihren Namen werden manche Fans außerdem stutzig werden: Ihr Vater ist ebenfalls ein berühmter Star.

Alien: Earth-Star Sydney Chandler ist die Tochter von Kyle Chandler

Bei ihrem Vater handelt es sich um keinen Geringeren als Kyle Chandler. Viele werden den Schauspieler aus Filmen wie The Wolf of Wall Street, Peter Jacksons King Kong, Godzilla vs. Kong oder Zero Dark Thirty kennen. Unter anderem war er auch in der Netflix-Serie Bloodline und Grey's Anatomy zu sehen. Mit Lanterns hat er außerdem eine DC-Rolle übernommen, die Ryan Reynolds noch immer bereut.

Trotz ihres berühmten Vaters wuchs Sydney Chandler außerhalb der Traumfabrik Hollywoods auf, wie Entertainment Weekly schreibt. Dem Artikel zufolge verbrachte sie ihre Kindheit vor allem mit Reiten und Lesen – aber folgte ihrem Vater schließlich doch ins Filmgeschäft.

Ihre erste Rolle kam mit der Teen-Drama-Serie SKAM Austin, in der sie ab 2019 die wiederkehrende Rolle Eve spielte. Ihr Leinwanddebüt sollte eigentlich ein Remake des Horror-Klassikers Düstere Legenden sein. Doch das Projekt von Filmemacher Colin Minihan (Grave Encounters) fiel in sich zusammen.

Stattdessen gab sie ihren Kino-Einstand mit einem Film, an dem im September 2022 kaum jemand vorbeikam: In Don't Worry Darling spielte sie an der Seite von Florence Pugh und Harry Styles die Figur Violet, die wie Pughs Rolle eine scheinbar ruhige Hausfrauenexistenz verlebt.

Bevor sie den Zuschlag für Alien Earth bekam, widmete sich Chandler wieder dem Serienbereich. Als Rockstar Chrissie Hynde war sie in Pistol zu sehen, dann neben Colin Farrell in John Sugar.

Sydney Chandlers beeindruckender Auftritt in Alien: Earth könnte ihr viele Türen der Film-und Serienwelt öffnen. Zu ihren kommenden Projekten zählt eine Hauptrolle in der Serie Coercion, die sich laut Deadline mit dem Thema Sexhandel auseinandersetzt. Außerdem ist Staffel 1 von Alien: Earth womöglich erst der Anfang.

Wann geht es mit Alien: Earth auf Disney+ weiter?

Die dritte Folge Alien: Earth mit Sydney Chandler erscheint am Mittwoch, den 20. August 2025 auf Disney+.

Hört den Podcast: Warum Alien: Earth eine der besten Sci-Fi-Serien des Jahres ist

Mit Alien: Earth landet die außerirdische Bedrohung auf der Erde, bei Disney+. Wir diskutieren im Podcast, ob sich die Sci-Fi-Serie als gelungener Franchise-Beitrag lohnt.

Serienschöpfer Noah Hawley (Fargo, Legion) ein mitreißendes Sci-Fi-Spektakel gelungen, das trotz seiner Liebe für den Xenomorph auch eigene Akzente setzen kann. Zwischen atemberaubenden Bildern sowie einer Vielzahl alter und neuer gruseliger Weltraummonster werden zutiefst menschliche Fragen in synthetischen Körpern aufgeworfen.