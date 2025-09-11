Millionendeal für Harry Potter-Fanfiction: Verbotene Liebe zwischen Hermine und Draco wird verfilmt

Noch bevor der Roman überhaupt veröffentlicht wurde, hat sich Legendary bereits die Filmrechte an einer Dark Fantasy-Geschichte gesichert. Das Buch selbst entstand aus einer Harry Potter-Fan-Fiction.

Mittlerweile ist es keine Seltenheit mehr, dass aus Fanfictions entsprungene Geschichten ihren Weg auf die Leinwand finden. Der große Startschuss war die Fifty Shades of Grey-Reihe, die ursprünglich eine Fanfiction zu Twilight war. Nun erscheint demnächst mit Alchemised ein Roman, der auf einer Harry Potter-Fanfiction basiert. Doch bereits vor der Veröffentlichung des Romans wurden die Filmrechte jetzt schon verkauft.

Ursprüngliche Harry Potter-Fanfiction bekommt eine Verfilmung

Wie The Hollywood Reporter berichtet, hat sich Legendary die Filmrechte für Alchemised in einem siebenstelligen Deal gesichert. Insider gehen von einer Summe von rund 3 Millionen US-Dollar aus. Alchemised wurde von SenLinYu verfasst und erzählt eine klassische Vom-Feind-zum-Liebhaber-Geschichte, angesiedelt in einer vom Krieg gezeichneten Fantasy-Welt. Der Roman entsprang aus einer ebenfalls von SenLinYu verfassten Harry Potter-Fanfiction, in der eine heimliche Romanze zwischen Hermine Granger und Draco Malfoy beleuchtet wurde.

SenLinYu konnte sich bereits durch frühere Fanfictions einen Namen machen. Manacled ist hierbei eine der bekanntesten Harry Potter-Fanfictions der sich als nicht-binär identifizierten bücherschreibenden Person. Doch SenLinYu verfasste nicht nur Fanfictions aus der Harry Potter-, sondern auch der Star Wars-Welt. Alchemised ist nun der erste richtige Roman, der weltweit in insgesamt 21 Sprachen veröffentlicht wird.

Wann und wo erscheint der Roman Alchemised?

Die deutsche Ausgabe von Alchemised erscheint im Verlag Forever, kann bereits vorbestellt werden und ist ab dem 23. September in den Buchläden erhältlich. Genauere Informationen zu der Verfilmung stehen noch aus.