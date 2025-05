Mit diesem Fernseher müssen eure Freunde Kinotickets bei euch kaufen: 4K-TV-Monster mit brillanten Farben gerade irre günstig!

Mit diesem großformatigen Fernseher-Geheimtipp verwandelt ihr euer Zuhause in ein echtes Heimkino und das jetzt zum Tiefstpreis im Angebot bei Amazon.

Große Fernseher mit guter Bildqualität sind bekanntlich meist teuer, doch der Hisense 85U7NQ ist dahingehend ein echter Geheimtipp, den nur wenige auf dem Schirm haben, und jetzt um satte 40 Prozent reduziert bei Amazon * im befristeten Angebot. Günstiger war das 85 Zoll große und gut bewertete Modell bisher noch nicht gelistet!

4K-TV-Monster zum Tiefstpreis bei Amazon schnappen Deal Jetzt zum Angebot





Starke Ausstattung: Das bietet der Hisense 85U7NQ

Neben seiner Größe mit über 2 Metern Bildschirmdiagonale ist die große Besonderheit des Hisense-TV die Mini-LED-Technologie mit Quantenpunkt-Beschichtung, die sich in Sachen Farben und Kontrasten fast mit den marktführenden OLED-Panels messen kann. Mit an Bord ist auch eine breitgefächerte HDR-Unterstützung mit Dolby Vision und Co. sowie eine hohe Bildwiederholrate von bis zu 144 Hertz für ein besonders flüssiges Bild.

Für ordentlichen Ton sorgt indes ein 2.1-Soundsystem mit 50 Watt und Unterstützung für Dolby Atmos sowie weitere Audiocodecs. Zudem wartet das Modell über das VIDAA-Betriebssystem von Hisense auch mit einigen Smart-TV-Funktionen für Streaming und Apps auf. Auch ist der aktuelle HDMI-2.1-Anschlussstandard mit an Bord und für Gaming wichtige Features, wie ALLM (Auto Low Latency Mode) oder VRR (Variable Refresh Rate). Weitere Ausstattungsdetails findet ihr auch bei Amazon *.

Rezensionen und Test: So gut ist der Hisense 85U7NQ

In über 650 Rezensionen bei Amazon * hat der Hisense 85U7NQ durchschnittlich 4,3 von 5 Sternen erhalten und kommt fast durchweg gut an. Auch in der großen GameStar-Übersicht der besten 4K-TVs wird die U7NQ-Reihe zweimal als Preis-Leistungs-Tipp geführt. Demnach macht Hisense High-End-Features bezahlbar und sei trotz Mini-LED viel günstiger als vergleichbare Samsung QLED-TVs sowie in wichtigen Punkten besser.

Gelobt werden das farb- und kontraststarke Bild mit vielen Dimming-Zonen, sehr gute HDR-Leistung mit bis zu 1.200 Nits Spitzenhelligkeit und sehr gute Gaming-Features nebst geringer Eingabeverzögerung sowie 144 Hertz. Weniger gut aufgefallen sind eine eher geringe App-Auswahl und eine etwas kleine Blickwinkelstabilität.



Jetzt zum Angebot: 4K-TV-Monster zum Tiefstpreis bei Amazon schnappen *

Noch bessere Bildqualität: OLED-Alternative von Samsung

Mit dem Samsung S95D bekommt ihr aktuell auch ein in Sachen Bildqualität nochmal besseres OLED-Modell bei Amazon in 65 Zoll vergünstigt, das zwar optisch nochmal mehr hermacht, aber kleiner und etwas teurer ist als der eingangs erwähnte Hinsense-TV.

Doch egal für welches der beiden Modelle man sich derzeit entscheidet, in jedem Fall gibt es bei beiden eine sehr gute Bildqualität, zahlreiche Features und dadurch viel Fernsehgenuss. Besonders zum Tiefstpreis im Angebot kann man hier nicht viel falsch machen.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung