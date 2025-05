High-End kann so günstig sein! Der beste Samsung-TV aus 2024 ist gerade massiv im Preis gefallen

Mit dem Samsung OLED-TV S95D könnt ihr euch einen der besten 4K-Fernseher aus dem letzten Jahr in der großen 65-Zoll-Version jetzt günstig wie nie bei Amazon schnappen.

Amazon hat aktuell wieder ein hervorragendes TV-Angebot, denn mit dem Samsung OLED-TV S95D bekommt ihr einen der am besten bewerteten 4K-Smart-Fernseher in 65 Zoll zum Angebotspreis jetzt 400 Euro günstiger * und damit zum neuen Tiefstpreis. So günstig war das Modell bisher noch nie gelistet!

Der beste Samsung-TV 2024 zum Tiefstpreis bei Amazon Deal Jetzt zum Angebot





Das bietet der OLED-TV Samsung S95D



Das Quantum-Dot-beschichtete OLED-Panel des Samsung S95D sorgt im Vergleich mit den meisten anderen TV-Modellen für besonders starke Farben und Kontraste, gepaart mit tiefem Schwarz. Dank hoher Helligkeit und Entspiegelung des Bildschirms kommt das besonders eindrucksvoll daher. Mit an Bord sind auch ein mit Ausnahme von Dolby Vision breiter HDR-Support und bis zu 144 Hertz Bildwiederholfrequenz für flüssige Bewegtbilder.

Auch das 4.2.2-Audiosystem mit 70 Watt und Codec-Support für Dolby Atmos und Co. kann sich sehen lassen, während das hauseigene Tizen-Betriebsystem diverse Smart-TV-Funktionen für Streaming, Sprachasssistenz und mehr bereithält. Für Gaming-Fans sind neben HDMI 2.1 auch weitere wichtige Features mit dabei, darunter ALLM (Auto Low Latency Mode), VRR (Variable Refresh Rate) und AMD FreeSync Premium Pro. Sämtliche Ausstattungsdetails findet ihr bei Amazon *.





Rezensionen und Test: So gut ist der OLED-TV Samsung S95D



In den Amazon-Rezensionen kommt der OLED-TV ziemlich gut an *, mit durchschnittlich 4,4 von 5 Sternen und in der GameStar-Übersicht der besten 4K-TVs wird der Samsung S95D sogar unter den besten der Welt geführt. Dort wird er vor allem durch seine Eignung für helle Räume hervorgehoben, dank des QD-OLED-Panels und einer Anti-Reflex-Beschichtung, "die an Magie grenzt", und die beste auf dem Markt sein soll.

Positiv aufgefallen sind auch seine beeindruckende HDR-Performance und hervorragende Farbsättigung sowie Kontraste bei Tageslicht. Ebenfalls auf der Pro-Seite stehen gute Gaming-Features und bis zu 144 Hertz Bildwiederholfrequenz sowie eine sehr gute Farbkalibrierung ab Werk. Schwächen sah man indes in dunklen Bildbereichen und bei Schatten sowie in der fehlenden Dolby-Vision-Unterstützung.

Jetzt zum Amazon-Angebot: Den besten Samsung-TV 2024 zum Tiefstpreis sichern *

Alternative: OLED-TV von Samsung noch günstiger

Mit dem ebenfalls im letzten Jahr erschienenen OLED-TV Samsung S90D gibt es aktuell auch ein leicht abgespecktes Modell bei Amazon in 55 und 65 Zoll vergünstigt. Dieses wartet ebenfalls mit starker Bildqualität und Ausstattung sowie Top-Bewertungen auf, ist aber noch mal ein paar hundert Euro günstiger.



Egal für welches der beiden Modelle man sich derzeit entscheidet, beide bieten dank ihrer OLED-Panels sehr gute Bildqualität, zahlreiche Features und damit jede Menge Fernsehspaß. Im Falle des S90D mit 55 Zoll Bildschirmdiagonale gibt es das High-End-Niveau sogar schon für unter 1.000 Euro.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung