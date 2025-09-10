Nach 14 Jahren Berlin – Tag & Nacht: So sehr haben sich die Rollen der Serie verändert

Berlin – Tag & Nacht feiert im September 14-jähriges Bestehen. Die Darsteller:innen blicken mit Moviepilot zurück und verraten, wie sich ihre Rollen verändert haben.

Mittlerweile flimmert Berlin – Tag & Nacht seit 14 Jahren bei RTL Zwei über die TV-Bildschirme und noch ist kein Ende in Sicht. Einige Darsteller:innen verkörpern ihre Rolle schon von Anfang an und in den Jahren haben sie sich nicht nur persönlich, sondern auch ihr Serien-Charaktere geändert. Im Moviepilot-Interview blicken Berlin – Tag & Nacht-Urgesteine auf ihre Anfänge zurück.

Berlin – Tag & Nacht feiert Geburtstag: Das hat sich in 14 Jahren verändert

Im Interview mit Moviepilot lassen fünf Darsteller:innen ihre Zeit bei Berlin – Tag & Nacht Revue passieren.

Lutz Schweigel spielt Joe Möller aka. Papa Joe

Berlin – Tag & Nacht ohne Papa Joe kann sich wohl kein Fan mehr vorstellen. Lutz verkörpert von Anfang an die Rolle des Joe Möller und wirklich viel hat sich bei seinem Charakter nicht verändert – dem ist er nämlich treu geblieben. "Joe ist der Besonne, Gelassene, der sich für Gerechtigkeit einsetzt und für seine Frau und seine Freunde immer ein offenes Ohr hat", erklärt Lutz. Ein Dreh, der Lutz immer im Gedächtnis bleiben wird: Joes Hochzeitsantrag an Peggy auf dem Potsdamer Platz. Joe kam damals mit Frack und Zylinder auf einem weißen Pferd geritten.

Marcel Maurice Neue spielt Karsten Rätze aka. Krätze

Auch Marcel ist als Krätze von Beginn bei Berlin – Tag & Nacht dabei und seine Rolle hat sich tatsächlich verändert: "Krätze ist erwachsener geworden, hatte aber nach der Trennung von Emmi eine Midlife-Crisis." Mit seiner neuen Hausboot-Crew rund um Amelie und Chiara ließ sich Krätze auf ein Partyleben ein, bei dem er Arbeit und Familie vernachlässigte. Schnell habe er aber realisiert, dass er Verpflichtungen hat und seinem Sohn ein Vorbild sein muss. Für Marcel war die – kurzzeitige – Verabschiedung des Hausboots ein besonders emotionaler Dreh: "Das Hausboot war viele Jahre nicht nur ihr zuhause, sondern auch Ort vieler Geschichten und Erlebnisse. Da kamen beim Dreh viele Erinnerungen von vor und hinter der Kamera hoch."

Alexander Freund spielt Florian Schmidt aka. Schmidti

Alexander Freund ist seit der ersten Folge als Schmidti an Krätzes Seite. Seine Rolle sei während der Jahre realistischer geworden und nicht mehr so ein chaotischer Träumer wie zu Beginn. Durch seine Arbeit und die Beziehung zu Indira sei Schmidti gewachsen, habe festen Halt und greifbare Ziele – das Träumen gibt er dennoch nicht auf. Alexanders Rolle musste schon viele Schicksalsschläge einstecken, so auch ein lebensgefährliches Aneurysma. Diese Geschichte verfolgte auch den Darsteller noch abseits der Kameras: "Das kann man auch nach Drehschluss nicht einfach ablegen. Mir ist durch die Story noch mal richtig bewusst geworden, was für ein kostbares Gut Gesundheit ist."

Liza Waschke spielt Milla Brandt

Liza Waschke ist seit über 10 Jahren Milla Brandt bei Berlin – Tag & Nacht. Lizas Rolle sei zwar immer noch genauso laut und temperamentvoll, wie am Anfang, jedoch nicht mehr so impulsiv. Vor allem, als ihre Tochter Amelie in ihr Leben tritt, wie Liza über ihren Serien-Charakter erzählt. Auch Liza kann privat von ihrem Beruf nicht immer abschalten. Vor allem Millas Geschichte rund um die Todgeburt ihrer Tochter Hope habe Liza "sehr mitgenommen".

Matthias Girrulat spielt Bruno Möller

Obwohl Matthias Girrulat als Bruno Möller erst seit wenigen Jahren für Berlin – Tag & Nacht vor der Kamera steht, hat seine Rolle eine beachtliche Entwicklung hingelegt. "Für mich hat sich Bruno von einem hilflosen, cholerischen Egoisten, zu einem Mann entwickelt, dem sein Umfeld wichtig geworden ist", betont Matthias im Interview mit Moviepilot. Bruno habe mit der Zeit Empathie und Selbstreflexion gelernt. Matthias legt Fans ans Herz, beim Schauen auch mal den Hintergrund genau zu beobachten. Dort passieren oft die lustigsten Sachen.