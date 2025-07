Nach Bauer sucht Frau International-Rauswurf: Kandidat rechnet mit Bäuerin Carmen ab

Bei Bauer sucht Frau International muss sich Carmen zwischen Sven und Patrick entscheiden. Einen von ihnen schickt sie nach Hause und der reagiert geknickt.

Carmen sucht bei Bauer sucht Frau International die große Liebe. Deswegen hat sie sich Sven und Patrick auf ihren Pferde-Hof in Bali eingeladen, um die beiden Männer unter die Lupe zu nehmen. In Folge 6 steht für Carmen allerdings eine große Entscheidung an, denn einen muss sie nach Hause schicken. Carmen entscheidet sich gegen Sven, der überraschend negativ reagiert.

Bauer sucht Frau International: Carmen schickt Sven nach Hause

In Folge 6 kann Carmen es kaum abwarten, ihre Entscheidung zu treffen, auch wenn es ihr sichtlich schwerfällt mit den beiden Männern zu sprechen. Von Sven möchte sie wissen, wie er zu ihrem Date im buddhistischen Tempel stehe und ob es etwas in ihm ausgelöst habe. Er macht ihr deutlich, dass er sich eine Zukunft mit ihr vorstellen könne, doch Carmen muss ihm jegliche Hoffnung nehmen. Carmen entscheidet sich gegen Sven.

Doch der reagiert auf die Zurückweisung alles andere als verständnisvoll. Er erhebt sofort Vorwürfe gegen Carmen. Er hatte die letzten Tage ein anderes Gefühl bekommen, Carmen hätte ihm deutliche Signale gesendet. Die Entscheidung trifft ihn überraschend. Vor allem die Art und Weise, wie Carmen ihn abserviert hat, findet Sven nicht gut. Er wollte gerade ins Bett gehen, sei müde und genau in dieser Situation habe Carmen das Gespräch gesucht. Er habe die Bäuerin für einfühlsamer gehalten:

Das ist 'ne echte Arschlochnummer. Das Einzeldate, worauf ich mich gefreut habe. Alles ist super und es kommt nicht mal dazu.

Bei einem Billard-Date hatte Sven zuvor ein Einzeldate mit Carmen gewinnen können, darauf muss er jetzt verzichten und stattdessen seine Koffer packen.

Wann und wo läuft Bauer sucht Frau International?

gibt es eine neue Folge von Bauer sucht Frau InternationalEine Woche im Voraus können die jeweiligen Episoden bei RTL+ geschaut werden, Die Staffel hat insgesamt 8 Folgen und die TV-Ausstrahlung ist am 8. Juni zu Ende.