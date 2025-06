Bauer sucht Frau International 2025: Diese Bauern suchen in Staffel 7 die Liebe

Landwirt:innen suchen auch 2025 wieder international ihre große Liebe. Die siebte Staffel von Bauer sucht Frau International startet und wir stellen euch die Single-Bauern und Bäuerinnen vor.

Bauer sucht Frau wird in diesem Jahr bereits in die 21. Staffel gehen. Der internationale Ableger kann damit zwar noch nicht ganz mithalten, startet aber ab heute mit Staffel 7. Welche Bauern und Bäuerinnen dabei sind und woher sie kommen, könnt ihr hier nachlesen.

Bauer sucht Frau International 2025: Diese Landwirte suchen nach der großen Liebe

Inka Bause lässt internationalen die Bauer-Herzen wieder höherschlagen und hilft Landwirten dabei, sich zu verlieben. Rund um den Globus geht es diesmal, denn diese 5 Bauern und 2 Bäuerinnen sind auf der Suche nach Zweisamkeit:

Martin (42)

Martin ist Winzer aus Italien. Der Weinbauer ist seit sieben Jahren ohne Partnerin und möchte endlich jemanden, mit dem er alt werden kann. 2023 wanderte Martin in die Toskana aus. Dort führt er eine gemischte Landwirtschaft und lebt mit seinen Angestellten auf seinem Hof. Neben dem Ackerbau, hat er auch einen Weingarten.

Olaf (70)

Olaf ist Pferdewirt und lebt an der Algarve in Portugal. 2011 verstarb seine Ehefrau, woraufhin er gemeinsam mit Tochter Kathi nach Lagos auswanderte. 2017 gründete Olaf gemeinsam mit einer Bekannten den Pferderettungsverein „Algarve Horse Alarm“. Mittlerweile hat er neben acht Pferden auch zwei Esel, einen Schafbock, vier Katzen, sechs Hunde, zwei Schweine und ein Muli-Pony.

Marco (38)

Marco ist Rinderzüchter, seit fünf Jahren ohne Frau und möchte endlich sein Leben in Namibia mit einer Partnerin teilen. Seine Familie ist damals nach Namibia ausgewandert, Deutschland kennt Marco kaum. Er war lediglich als Kind mal dort. Marcos Eltern haben etwa 200 Mutterkühe und er selbst produziert Holzkohle aus dem namibischen Busch.

Roger (60)

Roger ist Winzer und ist von Luxemburg nach Teneriffa gezogen. Dort kümmert er sich um ein riesiges Gelände samt Weinbergen, Hühnern und Olivenbäumen. Er lebt in einer traumhaften Finca und ihm fehlt nur noch eins: Eine Frau, mit der er sein Leben in Spanien teilen kann.

Björn (29)

Björn betreibt eine Rinderfarm und einen Maisanbau in Namibia. Der Bauer ist in Windhuk geboren und seine Familie lebt mittlerweile in der vierten Generation deutscher Auswanderer in Namibia. Björn ist ausgebildeter Koch und sucht eine Partnerin fürs Leben.

Carmen (41)

Carmen lebt auf Bali und führt dort ihre eigene Pferde-Ranch. Vor 18 Jahren wanderte sie nach Indonesien aus, nachdem es ihr das Land nach einem Urlaub mit Freunden angetan hatte. Carmen war bereits zweimal verheiratet, seit 2014 ist sie geschieden und hat zwei Töchter und einen Sohn. Ihr Partner sollte aktiv sein und im besten Fall ihre Leidenschaft zum Motorradfahren teilen.

Iris (55)

Iris ist vor 25 Jahren in die USA ausgewandert. Iris war bereits verheiratet, ließ sich 2005 aber scheiden und verwirklichte daraufhin ihren Traum in Florida. Iris gründete einen Gnadenhof für Tiere. Mittlerweile sind insgesamt 90 Tiere auf dem Hof beheimatet. Die Farmerin ist seit über einem halben Jahr Single und sucht einen Mann, der ihre Leidenschaft für Tiere teilt.

Wann läuft Bauer sucht Frau International? Alle Sendetermine im Überblick

Bauer sucht Frau International startet heute, am 16. Juni, bei RTL. Die erste Folge läuft zur Primetime um 20:15 Uhr. Auch Episode 2 lässt nicht lange auf sich warten: Am Dienstag läuft sie zur gleichen Zeit auf dem Privatsender. Hier sind alle Sendetermine im Überblick:

Folge 1: Mo., 9.6. auf RTL+ und Mo., 16.6. bei RTL

Mo., 9.6. auf RTL+ und Mo., 16.6. bei RTL Folge 2: Mo., 16.6. auf RTL+ und Di., 17.6. bei RTL

Mo., 16.6. auf RTL+ und Di., 17.6. bei RTL Folge 3: Di., 17.6. auf RTL+ und Mo., 23.6. bei RTL

Di., 17.6. auf RTL+ und Mo., 23.6. bei RTL Folge 4: Mo., 23.6. auf RTL+ und Di., 24.6. bei RTL

Mo., 23.6. auf RTL+ und Di., 24.6. bei RTL Folge 5: Di., 24.6. auf RTL+ und Mo., 30.6. bei RTL

Di., 24.6. auf RTL+ und Mo., 30.6. bei RTL Folge 6: Mo., 30.6. auf RTL+ und Di., 1.7. bei RTL

Mo., 30.6. auf RTL+ und Di., 1.7. bei RTL Folge 7: Di., 1.7. auf RTL+ und Mo., 7.7. bei RTL

Di., 1.7. auf RTL+ und Mo., 7.7. bei RTL Folge 8: Mo., 7.7. auf RTL+ und Di., 8.7. bei RTL