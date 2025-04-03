Die Post-Credit-Szene von Ein Minecraft Film erklärt: Das bedeutet die versteckte Figur für Teil 2

Ein Minecraft Film läuft bei Netflix. In der Post-Credit-Szene kommt eine Spielfigur vor, die die Story-Grundlage für Teil 2 legt.

Bei Netflix: Ein Minecraft Film enthüllt mit Post-Credit-Szene neue Figur aus Teil 2-Story

Ein Minecraft Film hat alle Kennzeichen eines echten Blockbusters: große Stars (etwa Jack Black und Jason Momoa ), imposante Optik, viel Action. Und eine Post-Credit-Szene: Nach dem Abspann bei Netflix solltet ihr unbedingt dranbleiben, um eine aus den Spielen bekannte Figur nicht zu verpassen.

Der Fantasy-Film endet mit der Rückkehr aller Protagonisten in die reale Welt. Selbst Minen-Enthusiast Steve (Black) verlässt die sogenannte Overworld und stellt sich erneut dem Reich der Menschen.

In der Post-Credit-Szene kehrt er nach langer Zeit zu seinem alten Haus zurück, um nach seiner Truhe und ihrem wertvollen Inhalt zu sehen. In seinem ehemaligen Zuhause wohnt jetzt aber bereits eine neue Mieterin namens Alex, die ihm die Tür öffnet, ihn auf die Truhe anspricht und hereinbittet. Damit endet die Sequenz.

Fans der Spiele werden sofort wissen, wen die Macher hier in der Post-Credit-Szene versteckt haben: Alex ist eine spielbare Figur aus der Vorlage, das weibliche Pendant zu Steve. Sie wurde 2014 als zweiter sogenannter Skin für Spieler:innen veröffentlicht: einem äußeren Erscheinungsbild, das Nutzer:innen für ihren Avatar zur Verfügung steht. Seither sind sieben weitere Skins hinzugekommen: Noor, Sunny, Ari, Zuri, Makena, Kai und Efe.

Alex' ursprünglicher Funktion entsprechend trifft Steve in der Post-Credit-Szene also gewissermaßen auf sich selbst. Wie unter anderem Deadline mittlerweile berichtete, wird Alex als wichtige Figur in Minecraft 2 auftauchen – und zwar gespielt von Spider-Man-Star Kirsten Dunst. In der Post-Credit-Szene wurde sie noch von Alice May Connolly verkörpert und von Kate McKinnon gesprochen.

Wie genau die Geschichte von Steve und Alex verläuft, ist aktuell noch nicht klar. Fest steht, dass neben Black unter anderem auch Jason Momoa zurückkehren wird. Jared Hess hat erneut die Regie für Teil 2 übernommen.

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Wann kommt Ein Minecraft Film 2?

Minecraft 2, der im Original A Minecraft Movie Squared heißt, wird am 22. Juli 2027 in den deutschen Kinos starten. Bei Netflix ist Teil 1 seit dem 19. Oktober dieses Jahres verfügbar.