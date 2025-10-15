Neue Liebe für Milla? Berlin – Tag & Nacht-Fans würden sich freuen

Bei Berlin – Tag & Nacht können sich Fans immer wieder über neue Pärchen freuen. Eine überraschende Verbindung scheinen Zuschauer: innen jetzt besonders gut zu finden.

Für Berlin – Tag & Nacht-Fans ist es nichts Neues, wenn sich ihre Lieblingspaare plötzlich trennen oder sich unverhofft neue Beziehungen entwickeln. Aktuell geht es in der Daily-Soap drunter und drüber, doch Fans sehen einen Lichtblick: Welches neue Berlin – Tag & Nacht-Pärchen die Zuschauer:innen besonders feiern, könnt ihr hier nachlesen.

Berlin – Tag & Nacht: Das passiert bei Milla und Karim

Gerade erst mussten die Berlin – Tag & Nacht-Fans eine schwere Trennung verkraften: Milla und Mike entschieden sich, nach einem Seitensprung von Mike, ihre Ehe zu beenden. Mike ging daraufhin eine Beziehung mit Sara ein, mit der er Milla auch betrogen hat. Milla hingegen fällt in eine Art Krise und schmeißt sich in ihren Arbeitsalltag im Nachtleben. Dabei vergnügt sie sich vor allem mit einem jüngeren Mann. Doch der interessiert die Powerfrau bald nicht mehr.

Milla konzentriert sich voll auf ihren Job, bekommt Mike und Saras Beziehung aber immer wieder vor unter die Nase gerieben, was sie unterbewusst beschäftigt. Auf der Arbeit fängt Karim – Saras Sohn – an, Milla schöne Augen zu machen. Die nimmt das erstmal so hin, erkennt aber immer mehr, dass ihr Karims Avancen gefallen und sie sich gesehen fühlt. Die beiden kommen sich näher und so kommt es, wie es kommen muss: In Millas Büro fallen sie übereinander her. Was für Milla nur ein einmaliger Ausrutscher war, war für Karim mehr. Er bildet sich ein, dass er tatsächlich in Milla verliebt ist.

Durch einen Zufall bekommt Sara von dem Techtelmechtel mit und geht sofort auf Milla los. Sie wirft ihr vor, nur mit ihrem 18-jährigen Sohn geschlafen zu haben, um sich an ihr zu rächen. Eine Ohrfeige untermauert Saras Wut auf Milla. Die versichert ihr, dass es nichts mit Rache zu tun habe.

Fans feiern die neue Konstellation

Den Zuschauer:innen scheint die Verbindung zwischen Milla und Karim besser zu gefallen als Sara. Auf dem offiziellen Instagram-Account zur Sendung schreiben Fans:

"Irgendwie passen beide gut zusammen."

"Irgendwie ein süßes Paar. "

"Ich finde die beiden gut. Besser als Mike und Sara."

Dennoch werfen Fans Milla Berechnung vor und sie sind der Meinung, dass es sich bei ihr um einen Rache-Akt handle. Außerdem haben die meisten User:innen Mitleid mit Karim, denn sie sind sicher, dass der Schüler Gefühle für seine Chefin hat, sie aber nur ein One-Night-Stand wollte.