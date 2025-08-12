Neuer Addams Family-Film kommt von den Wednesday-Machern – doch er wird anders, als ihr denkt

Wednesday-Fans dürfen sich auf einen brandneuen Film aus dem Addams Family-Universum freuen, hinter dem sogar die Serien-Macher stecken. Einen Haken hat die Sache allerdings.

Aktuell erobert Wednesday als Neuinterpretation der titelgebenden Addams Family-Kultfigur das Streaming-Programm bei Netflix. Schon bald soll die Teenagerin mit dem makaberen Humor mit ihrer Familie jedoch auch auf die große Leinwand zurückkehren. Denn es wurde ein neuer Film für das Addams Family-Universum angekündigt. Fans der Netflix-Serie sollten sich jedoch nicht zu früh freuen, denn der Film soll keine Verbindung zu Wednesday haben.

Neuer Addams Family-Film kommt: Wednesday-Macher wollen Animations-Universum neu auflegen

Wie Deadline berichtet, arbeiten Alfred Gough und Miles Millar, die als Drehbuchautoren und Co-Schöpfer hinter der Netflix-Serie stehen, an einem brandneuen Addams Family-Animationsfilm. Der Film soll in Zusammenarbeit mit den Amazon MGM Studios entstehen und für eine Kinoauswertung ausgelegt sein, wie Gough gegenüber Crew Call erklärte:

Wir arbeiten daran mit Amazon MGM und Kevin Miserocchi, der die Addams Foundation leitet, er kannte Charles Addams und den Träger der Addams Flamme, und mit Gail Berman und John Glickman.

Wir rebooten das Animationsfranchise. Es wird also nichts mit den zwei Filmen zuvor zu tun haben, auch nicht mit der Serie. Es wird ein brandneuer Addams-Film. Es gibt noch nicht viel, was wir darüber sagen können, denn es ist noch im sehr frühen Stadium.

Demnach gibt es noch keine genaueren Details zu Handlung, Regie oder Stimmcasting des kommenden Films.

Erst 2019 wurde die Addams Family-Marke um einen neuen Animationsfilm erweitert. Zwei Jahre später folgte mit Die Addams Family 2 eine Fortsetzung fürs Kino. Darin waren im englischen Original unter anderem Oscar Isaac (Dune) als Gomez Addams, Charlize Theron (The Old Guard) als Morticia Addams, Chloë Grace Moretz (Kick-Ass) als Wednesday Addams und Finn Wolfhard (Stranger Things) als Pugsley Addams zu hören. Bereits 1973 und 1992 erhielt die Addams Family eine jeweils eigene Animationsserie.

Wednesday bekommt auch Staffel 3 und ein eigenes Spin-off

Doch auch im Wednesday-Universum bei Netflix wollen sich Gough und Millar noch lange mit der Addams Family beschäftigen. Die Serie wurde vor wenigen Wochen offiziell um eine 3. Staffel verlängert. Darüber hinaus sei bereits eine eigene Spin-off-Serie um eines der Addams Family-Mitglieder in Entwicklung. Als Nächstes dürfen sich Fans jedoch auf Teil 2 der 2. Staffel von Wednesday freuen. Dieser trifft am 3. September 2025 bei Netflix ein.

Mehr zu Wednesday Staffel 2 hört ihr in unserem Podcast

Nach drei Jahren Wartezeit meldet sich Netflix’ Erfolgsserie Wednesday zurück und wir prüfen Staffel 2 des Fantasy-Hits auf Herz, Nieren und eiskalte Händchen. Zwischen Tim Burtons Fußabdruck, Jenna Ortegas schwarzen Tränen sowie Stalker- und Zombie-Sidekicks verdient das Wiedersehen viel Lob, aber auch etwas Kritik.

Ist es gut, dass wir mehr von der Addams Family zu sehen bekommen? Wir diskutieren alte und neue Figuren und sprechen im Spoiler-Teil auch über das Ende und welche Theorien wir zu Teil 2 von Staffel 2 haben, den Netflix am 3. September 2025 zeigt.

