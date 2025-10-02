"Nur über meine Leiche": Leonardo DiCaprio wollte nicht mit seinem Erzfeind arbeiten, verschaffte ihm später aber eine Rolle

Vor drei Jahrzehnten lehnte Leonardo DiCaprio eine absolute Kultrolle ab. Eine Entscheidung, die er bis heute bereut. Ausgerechnet seinem ehemaligen Erzfeind verschaffte er dann die Rolle.

Ende September legte One Battle After Another für Paul Thomas Anderson einen Rekordstart hin. Grund zur Freude hat aber nicht nur der Regisseur, sondern auch Hauptdarsteller Leonardo DiCaprio. Wie er im gegenseitigen Interview für Esquire verriet, wartete er seit Jahrzehnten auf die Chance, mit dem Kultregisseur zusammenzuarbeiten.

Dabei hatte es zuvor eine Gelegenheit gegeben. Doch DiCaprio hatte zu seinem großen Bedauern den Kultfilm Boogie Nights abgelehnt – und ausgerechnet seinen ehemaligen Erzfeind Mark Wahlberg empfohlen.

Leonardo DiCaprios größtes Bedauern

Das Interview startete Anderson mit der Frage: "Bereust du etwas?" Woraufhin DiCaprio folgendes antwortete:

Ich werde es sagen, obwohl du hier bist: Mein größtes Bedauern ist, Boogie Nights nicht gemacht zu haben. Es war ein profunder Film für meine Generation. Ich kann mir niemanden außer Mark [Wahlberg] darin vorstellen. Als ich den Film sehen konnte, dachte ich einfach, dass es ein Meisterwerk ist. Es ist ironisch, dass gerade du diese Frage stellst, aber es ist wahr.

DiCaprio war die erste Wahl für Anderson, nachdem er den jungen Schauspieler in Jim Carroll - In den Straßen von New York gesehen hatte. Schon damals war DiCaprio die Absage nicht leicht gefallen. Monatelang hatte er überlegt, sich schließlich aber doch für James Camerons Titanic entschieden. Laut Variety empfahl er dann ausgerechnet seinen damaligen Co-Star Mark Wahlberg für die Rolle des kultigen Pornodarstellers Dirk Diggler zu casten.



DiCaprio und Wahlberg - Vom Feind zum Freund

Diese Empfehlung war keineswegs selbstverständlich. Denn zwei Jahre zuvor soll DiCaprio noch gesagt haben: "Nur über meine verdammte Leiche. Marky Mark wird nicht in diesem verdammten Film mitspielen." Grund für die Abneigung war, dass Wahlberg ihn zuvor bei einem MTV-Basketballspiel provoziert hatte.

Zum Weiterlesen: One Battle After Another mit Leonardo DiCaprio ist der außergewöhnlichste Blockbuster seit Jahren

Erst dank der Überzeugungsarbeit der Casting-Direktorin gaben die beiden doch ein gemeinsames Vorsprechen für Jim Carroll – der Beginn einer unerwarteten Freundschaft. Später standen sie in Martin Scorseses Departed erneut zusammen vor der Kamera und mit One Battle After Another durfte nun auch DiCaprio endlich für Anderson schauspielen.