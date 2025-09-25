Psychoterror in der ARD: Ab heute könnt ihr die erste eigene Reality-Show des Senders gratis streamen

Bisher waren Reality-Shows bei RTL und Co. zu Hause, doch nun hat sich die ARD ebenfalls ein Stück vom Trash-TV-Kuchen gegönnt: Mit Werwölfe - Das Spiel von List und Täuschung bringt der öffentlich-rechtliche Sender seine erste Reality-Show an den Start. Ab heute geht es im Stream los.

Reality-Formate wie Das Sommerhaus der Stars, Dschungelcamp und Co. sind seit vielen Jahren extrem beliebt. Bisher waren diese Shows aber Privatsendern oder Streamingdiensten wie Netflix vorbehalten. Jetzt überrascht die ARD mit ihrer ersten eigenen Trash-Produktion: Werwölfe - Das Spiel von List und Täuschung. Ab heute können die ersten 4 Folgen noch vor TV-Ausstrahlung gestreamt werden und wir haben alle Infos für euch.

In dieser neuen ARD-Show soll es richtig spannend werden: Wer fällt den Werwölfen zum Opfer – und wer kann ihnen den Garaus machen?

In Werwölfe müssen 13 Spielerinnen und Spieler in ein abgelegenes Dorf ziehen, doch dort lauert eine tödliche Gefahr: Drei der Kandidat:innen werden zu Werwölfen erkoren, die dann möglichst unauffällig unter den Dorfbewohnern leben, ohne aufzufliegen. Während die Werwölfe alles dafür geben müssen, ihre wahre Identität zu verstecken, haben sie nur ein Ziel: Die Dorfbewohner nach und nach auszulöschen, bevor es ihnen selbst an den Kragen geht.

Jedem der 13 Spielenden wird per Zufall die Rolle "Dorfbewohner" oder "Werwolf" zugelost, niemand kann sich zuvor vorbereiten, ob man im Spiel zum Jäger oder zum Gejagten wird. Bei Nacht müssen sich dann die Werwölfe darüber beraten, welcher Dorfbewohner als nächstes "ermordet" wird. Bei Tag wird der Spieß jedoch umgedreht: Bei der offenen Dorfversammlung müssen die Bewohner:innen herausfinden, wer ein Wolf sein könnte, oder wem man sein Vertrauen schenken kann. Die ARD verspricht ein Psychospiel, bei dem sich keiner sicher fühlen kann. Am Ende wartet auf den oder die Gewinnerin 25.000 Euro Preisgeld.

Direkt gratis streamen: So könnt ihr Werwölfe - Das Spiel von List und Täuschung noch vor TV-Ausstrahlung sehen

In der ARD-Mediathek können ab heute, dem 25. September 2025, direkt die ersten vier Episoden gestreamt werden. Im TV müssen sich Reality-Fans noch deutlich länger gedulden: Folge 1 und 2 werden erst am Donnerstag, dem 2. Oktober, um 22:50 Uhr im Ersten zu sehen sein.