Thomas Gottschalk irritiert mit fragwürdiger Aussage über Heidi Klum – das steckt dahinter

Heidi Klum ist aktuell im Oktoberfest-Fieber. Seit Tagen sind die Schlagzeilen voll davon, dass die GNTM-Ikone ungewohnt zünftig in Tracht über die Münchner Wies'n stolziert. Einer scheint damit ein Problem zu haben: TV-Legende Thomas Gottschalk.

In diesem Jahr hat die Wies'n besonders hohen Besuch: Model und US-Superstar Heidi Klum reiste aus L.A. an, um das kultige Volksfest zum Laufsteg zu erklären. Gemeinsam mit den Kaulitz-Zwillingen und ihren Kindern feiert sie zum ersten Mal auf dem Oktoberfest und zeigt sich standesgemäß in Dirndl und mit Bierkrug in der Hand.

Auch Wetten, dass..?-Legende Thomas Gottschalk stattete der Wies'n einen Besuch ab – doch für seine Kollegin findet er nicht gerade schmeichelhafte Worte. Aus diesem Grund habe er lieber nichts mit weltberühmten GNTM-Ikone zu tun.

Thomas Gottschalk irritiert mit seltsamer Aussage über Heidi Klum

Thomas Gottschalk war beim RTL-Starmagazin Exclusiv - Weekend zu Gast und wurde anlässlich des Oktoberfests gefragt, ob er vorhabe, auch Superstar Heidi Klum einen Besuch abzustatten. "Ich glaube nicht", gibt der Moderator zu verstehen. Hauptsache sei für ihn, dass er seine Ehefrau Karina zu sehen bekäme. Dann irritiert Gottschalk jedoch mit einer fragwürdigen Bemerkung:

Heidi ist mit Max und ... wie heißen sie? Hans und Franz, glaube ich, sind die beiden Freunde von ihr. Aber für mich sind die ja auch tabu. Von daher ist Heidi für mich gar kein Thema mehr.

Bereits 2007 hat Heidi Klum in einer US-Talkshow verraten, dass sie ihre Brüste auf die Namen "Hans" und "Franz" getauft habe. Vor diesem Hintergrund nimmt Gottschalks Aussage also eine ziemlich fragwürdige Dimension an. Ist Heidis Oberweite deshalb tabu, weil der Ex-Moderator glücklich vergeben ist – oder weil er in den letzten Jahren mehrfach bezichtigt wurde, sich falsch gegenüber Frauen verhalten zu haben?

Stichelt Gottschalk in Wahrheit gegen Bill und Tom Kaulitz?

Wiederum andere glauben, dass Gottschalk zwar wisse, wie Heidi ihre Brüste nenne, er aber in Wahrheit einen Seitenhieb gegen Heidis Ehemann Tom und ihren Schwager Bill Kaulitz verteilen wollte. Schließlich liegen die Tokio Hotel-Stars und der Alt-Entertainer bereits seit geraumer Weile im Clinch, nachdem Gottschalk sie als "Adoptivsöhne von Heidi Klum" verunglimpft hatte. (Auch sonst fiel er bereits mit abfälligen Bemerkungen über den Altersunterschied zwischen Heidi und Tom auf.) Das Model sah sich bei JamFM sogar genötigt, auf die Häme zu reagieren: "Ich finde das auch Age Shaming."

Gottschalks Aussage könnte demnach auch so interpretiert werden, dass er Heidi Klum nach dem Kaulitz-Ärger generell abgeschrieben habe und weder mit ihr noch den Zwillingen etwas zu tun haben möchte. Trotzdem erscheint es fragwürdig, dass er hierfür die Doppeldeutigkeit von Klums Oberweite bewusst mit ins Spiel brachte. Dass das Verhältnis derart unterkühlt ist, dürfte viele Fans traurig stimmen, schließlich wurde Klum 1992 von Thomas Gottschalk in einer Model-Castingshow entdeckt.