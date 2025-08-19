Spider-Man-Star machte der Dreh "wirklich psychotisch" – dabei lernte sie dabei ihren Partner kennen

Emma Stone erinnert sich an ihre Zeit am Set der Spider-Man Filme zurück. Doch ein Detail völlig abseits der Dreharbeiten beschreibt sie in ihrer Erinnerung als "wirklich psychotisch".

Oscarpreisträgerin Emma Stone schwelgte jüngst in Erinnerungen zu den Dreharbeiten der beiden The Amazing Spider-Man-Filme von Marc Webb. Neben vielen positiven Erfahrungen, die vor allem mit dem Team zu tun hatten, teilte sie auch unschönere Vorkommnisse. Allem voran hebt Stone eine Erfahrung hervor, die sie als "wirklich psychotisch" beschreibt, wie Cinema Blend berichtet.

Emma Stones schöne und unschöne Erfahrungen beim Dreh von The Amazing Spider-Man

In einem Interview mit der Vogue , warf Emma Stone einen Rückblick auf ihre bisherige Karriere anhand verschiedener Premieren-Outfits. Bei einem Foto ihres gelben Kleids auf der Londoner The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro-Premiere wurden viele Erinnerungen an die Dreharbeiten der beiden Comic-Adaptionen wachgerufen. "Es war eine besondere Zeit in meinem Leben", berichtet die Schauspielerin. Besonders positiv habe sie das Team im Gedächtnis und die Menschen, die sie am Set kennenlernen durfte. Hervor hebt sie vor allem ihren Ex-Partner Andrew Garfield und Sally Field.

Nicht so gut hat sie jedoch die Pressetouren in Erinnerung. Für den zweiten Teil bereiste sie in nur zwei Wochen insgesamt neun Länder. "Ich habe keine Ahnung, wie andere das hinbekommen", kommentierte Stone die Pressetouren von Blockbustern dieser Größenordnung. Sie sprach von Jetlag-Ausmaßen, die sie sich bis dahin gar nicht vorstellen konnte und beschrieb die Erfahrung als "wirklich psychotisch".

Wann und wo kann man Emma Stone demnächst sehen?

Aufgrund des aktuellen Multiversum-Trends im Marvel Cinematic Universe wäre eine Rückkehr von Emma Stone als Gwen Stacy zwar möglich, jedoch sehr unwahrscheinlich. Ihr nächstes Projekt ist der neue Film von Yorgos Lanthimos, Bugonia, der hierzulande am 30. Oktober in den Kinos starten soll.

Beide Spider-Man-Filme mit Stone streamen unterdessen bei Netflix und MagentaTV.