5 MCU-Projekte starten 2025: Neues Video enthüllt das Team der Anti-Avengers und Iron Mans Nachfolgerin

Das Superhelden-Universum des MCU bringt uns 2025 spannende neue Filme und Serien, wie Captain America 4 und Thunderbolts. Jetzt gibt es einen ersten Blick auf das neue Team der Anti-Avengers.

In diesem Jahr ist Deadpool & Wolverine leider der einzige Beitrag des Marvel Cinematic Universe, der im Kino zu sehen ist. Das wird sich 2025 wieder ändern und es erwarten uns drei neue Filme auf der großen Leinwand und zwei Live-Action-Serien bei Disney+.

Anlässlich des 85. Jubiläums der Marke Marvel wurde nun ein Video veröffentlicht, das bisherige Highlights aus dem Hause Marvel Studios zelebriert sowie einen Ausblick auf kommende Projekte gibt. Erstmals sehen wir die Thunderbolts!

Marvel-Video gibt neue Einblicke in Thunderbolts, Captain America 4, Ironhear tund Daredevil

Der Vorschau-Teil besteht zwar nur aus sehr kurzen Ausschnitten, jedoch liefert er spannende neue Einblicke in die MCU-Beiträge des nächsten Jahres. Den Anfang im Kino macht Captain America 4: Brave New World und nach dem ersten Trailer gibt es jetzt den bisher besten Blick auf Harrison Fords Red Hulk.

Hier könnt ihr das Video ansehen (der Originalpost von Marvel Studios wurde aus nicht bekannten Gründen mittlerweile wieder entfernt):

Im Serienbereich bei Disney+ erwarten uns kommendes Jahr die heiß erwartete Rückkehr von Matt Murdock in Daredevil: Born Again. Die Serie Ironheart stellt zudem die aus Black Panther 2 bekannte Tüftlerin Riri Williams ins Zentrum einer eigenen Geschichte.

Ein erster Trailer zu Thunderbolts wurde bereits im August exklusiv auf der D23 gezeigt. Offiziell veröffentlicht wurde dieser bisher nicht. Somit liefert uns das neue Marvel-Jubiläums-Video einen ersten richtigen Blick auf das neue "Superhelden"-Team.

Disney Die Thunderbolts

Als eine Art Anti-Avengers oder Marvel-Version des Suicide Squad formiert sich in Thunderbolts ein Team aus bekannten Antiheld:innen und früheren Schurken. Dazu gehören: Yelena Belova (Florence Pugh), Bucky Barnes (Sebastian Stan), Red Guardian (David Harbour), Ghost (Hannah John-Kamen), U.S. Agent (Wyatt Russell) und Taskmaster (Olga Kurylenko).

Ein Projekt, welches das Marvels Jubiläumsvideo leider außen vor lässt, ist The Fantastic Four: First Steps. Das erste MCU-Abenteuer von Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm und Ben Grimm hat erst kürzlich mit den Dreharbeiten begonnen.

Wann starten die nächsten Marvel-Filme im Kino?

Insgesamt drei Filme aus dem Marvel Cinematic Universe kommen 2025 ins Kino:

Captain America 4 - deutscher Kinostart am 12. Februar 2025

Thunderbolts - deutscher Kinostart am 30. April 2025

Fantastic Four - deutscher Kinostart am 27. Juli 2025

Ganz so lang müssen wir allerdings nicht auf Marvel-Nachschub warten. Bereits am 18. September 2024 startet bei Disney+ der WandaVision-Nachfolger Agatha All Along.