Star Trek-Legende Leonard Nimoy hat vor 57 Jahren über einen Hobbit gesungen und das Musikvideo ist ... faszinierend

Leonard Nimoy machte sich als Star Trek-Star, Regisseur und Autor unsterblich. Aber wisst ihr auch von seiner Gesangskarriere? Und seiner Singe über Der Herr der Ringe?

Jede:r kennt Leonard Nimoy als Mr. Spock aus Raumschiff Enterprise und anderen Star Trek-Projekten. Die 2015 verstorbene Sci-Fi-Legende hatte aber noch viel mehr interessante Stationen im Lebenslauf – als Filmemacher, Fotograf, Autor und sogar Singer-Songwriter.

Neben einigen Spoken-Word-Alben kam 1968 Two Sides of Leonard Nimoy heraus. Eine Fortsetzung zu seiner Sci-Fi-Platte Music from Outer Space, die vulkanische Hits wie Highly Illogical oder Spock Thoughts auf Seite A beinhaltete. Die B-Seite begann allerdings mit einem Fantasy-Song, der sogar eine Art frühes Musikvideo bekam.

Star Trek-Star Leonard Nimoy sang über Hobbit Bilbo Beutlin – und das Musikvideo ist faszinierend

Falls ihr euch je gefragt habt, wie es klingen würde, wenn Mr. Spock dem kleinen Hobbit Bilbo Beutlin ein Ständchen widmet, haben wir hier die erstaunliche Antwort darauf. Erwartet jedoch keine Lauten und Schalmeien, die dem Song einen mittelalterlichen Sound verleihen würden. Auch ist The Ballad of Bilbo Baggins keine Metal-Ballade, obwohl Herr der Ringe als Thema sehr beliebt im Genre ist. Nimoys Hobbit-Tribut ist absolut ein Pop-Produkt seiner Zeit und klingt wie 60er-Hippie/Surfer-Rock.

Auf den Schirm!

Das "Musikvideo" wurde ursprünglich als Teil einer kurzlebigen Varieté-Sendung namens Malibu U auf dem US-Sender ABC gezeigt. Jahrzehnte später entdeckte das Internet dieses Zeitdokument und reicht es seitdem als Sci-Fi- und Fantasy-Kuriosität herum. Auch war The Ballad of Bilbo Baggins in der Herr der Ringe-Fan-Doku Ringers: Lord of the Fans und der Nimoy-Doku For the Love of Spock zu sehen.

Leonard Nimoy spielte in 2 weiteren Musikvideos mit

Ob das Video zur Bilbo-Ballade als richtiges Musikvideo zählt, ist wohl ein Grenzfall aus der Zeit vor MTV. 1985 spielte Nimoy jedoch in einem waschechten MV von The Bangles mit. Im Video zu Going Down to Liverpool ist er neben den Sängerinnen als Chauffeur zu sehen. Eines seiner letzten Projekte war dann 2011 das alternative Musikvideo zu The Lazy Song von Bruno Mars:

Schade eigentlich, dass Musical-Episoden zur Zeit von Raumschiff Enterprise noch kein Ding waren. Sonst hätten wir vielleicht ein Duett mit Leonard Nimoy als Spock und dem ebenfalls musizierenden William Shatner als Kirk bekommen.