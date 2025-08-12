Stefan Raab macht Werbung für seine RTL-Show: Fans finden es peinlich

Stefan Raab ist gerade auf Promo-Tour für die neue Folge von Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli. Doch die Werbung kommt nicht bei jedem gut an.

In wenigen Tagen gibt es eine neue Folge von Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli im Fernsehen. Stefan Raab und Michael "Bully" Herbig stellen ihre Show an diesem Abend unter ein besonderes Motto: Die Show des Manitu. In Anlehnung an Bullys Fortsetzung seines Erfolgshits und neuen Kinofilm Das Kanu des Manitu. Die Entertainer machen für die neue Ausgabe ihrer Show besonders viel Werbung – doch die Fans sind davon gar nicht begeistert.

Fans finden die Aktion peinlich: "Irgendwie alles krampfhaft"

Stefan und Bully greifen ordentlich in die Promo-Kiste. Vor allem auf Instagram rühren sie die Werbetrommel für Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli – Die Show des Manitu. Die beiden haben – ganz in Raab Manier – einen gemeinsamen Song herausgebracht namens "Weil wir so supergeil drauf sind". Doch damit nicht genug. Die Männer tanzen in verschiedenen Videos zum gemeinsamen Song auf einer Bühne, während im Hintergrund Ausschnitte aus Bullys Manitu-Filmen laufen.

Hier könnt ihr das Video in voller Länge sehen:

Von dieser Sing-Tanz-Aktion sind Fans aber weniger begeistert. Sie rechnen knallhart mit Stefan Raab ab. Unter den Beiträgen kommentieren die User:innen unter anderem:

"Schade. Damals hab ich ihn sooo gefeiert, aber mittlerweile ist es irgendwie alles so krampfhaft und altmodisch. Er war so positiv in meiner Erinnerung und jetzt sowas."

"Wenn zwei Boomer versuchen, modern zu sein."

" Ist das unangenehm. "

"Oje ist das cringe. Früher war ich richtiger Fan. Aber heute ist das echt seltsam."

"Kennt ihr diesen Rentnersport, der im Fernsehen lief. So sieht das aus. Das Ziel war einen Tiktok-Tanz zu kreieren, aber so wird das nicht."

"Ganz sonderbar und irgendwie sehr peinlich."

Doch es gibt auch positives Feedback

Die beiden Männer bekommen aber nicht nur negatives Feedback auf ihre Aktion. Es finden sich auch etliche positive Stimmen zu Stefan und Bully:

"Egal, was andere sagen. Ich freue mich so sehr, dass du wieder da bist! "

"Leider weiß die Generation von heute nicht was die 2 geleistet haben! Und sie sind noch nicht fertig damit."

"Schön wieder was von dir zu sehen. Lass die Leute Reden. Alles nur Neid. Wir Stefan Raab Fan sind froh dich wieder zu sehen."

Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli – Die Show des Manitu läuft am 23. August 2024 um 20:15 Uhr live auf RTL. Auf RTL+ ist die Show ebenfalls im Livestream verfügbar, wo auch alle vorigen Folgen rund um Raab und Bully Herbig abgerufen werden können.