Der Schuh des Manitu stellte noch 3 Jahre nach Kinostart einen Rekord auf, der bis heute beeindruckt

Der Schuh des Manitu von und mit Bully Herbit ist nicht nur der erfolgreichste deutsche Kinofilm der Nachkriegszeit. Auch im TV schrieb der Westernklamauk Geschichte

Mit seiner Westernkomödie Der Schuh des Manitu schrieb Michael Herbig aka Bully 2001 Kinogeschichte. Der Film wurde mit über 11,7 Millionen Besucher:innen zur erfolgreichsten deutschen Kinoproduktion der Nachkriegszeit und bald schon versucht man, den Trick mit der Fortsetzung Das Kanu des Manitu zu wiederholen.

Doch nicht nur im Lichtspielhaus entpuppte sich das klamaukige Abenteuer von Abahachi (Herbig) und Ranger (Christian Tramitz) als Publikumsmagnet.

Der Schuh des Manitu bescherte ProSieben Quotenrekord zur TV-Premiere

Am 7. März 2004 kam Der Schuh des Manitu erstmals ins deutsche Free-TV. ProSieben zeigte den Film an diesem Abend zur Primetime um 20:15 Uhr und staunte sicher nicht schlecht, als man sich die Einschaltquoten ansah. Wie DWDL am nächsten Tag berichtete, hatte man mit der deutschen Westernparodie durchschnittlich 12,21 Millionen Zuschauer:innen (ab 3 Jahren) vor die Bildschirme gelockt – absoluter Rekord für den Privatsender. Bei der begehrten, werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erzielte man damit einen Marktanteil von über 50 Prozent.

Der damalige ProSieben-Geschäftsführer Nicolas Paalzow zeigte sich erfreut über den Quotenrekord: "Das macht uns sehr, sehr stolz und glücklich. Mein besonderer Dank geht an Bully, Rick [Kavanian] und Christian, die ProSieben immer die Treue hielten und sich mit diesem atemberaubenden Erfolg in die Annalen der ProSieben-Geschichte eingeschrieben haben."

Das Comedy-Trio aus der Schuh des Manitu pflegte schon vorher eine enge Beziehung zu ProSieben. Schließlich lief ihre erfolgreiche Sketch-Sendung Bullyparade, in welcher die Wildwestcharaktere geboren wurden, jahrelang auf dem Sender. Heute kennt man Bully hauptsächlich für sein Amazon-Format LOL: Last One Laughing.

Das Kanu des Manitu lässt nicht mehr lange auf sich warten. Schon am 14. August 2025 läuft die Fortsetzung zu Der Schuh des Manitu in den Kinos an – 24 Jahre nach dem ersten Teil. Ob sich der finanzielle Erfolg wiederholen kann, zeigt sich dann.