Tablet-Preisbrecher: Diese starke Konkurrenz für Apple und Samsung gab es noch nicht günstiger!

Wer kein Vermögen für ein neues Tablet ausgeben möchte, kann bei Amazon mit dem Lenovo Tab M11 jetzt ein richtig gutes Schnäppchen machen.

Dass ein gutes Tablet nicht viel kosten muss, beweist aktuell wieder Apple- und Samsung-Konkurrent Lenovo mit dem Tab M11: Bei Amazon ist das beliebte Tablet mit mitgeliefertem Eingabestift und 8 GByte Arbeitsspeicher gerade um 20 Prozent reduziert im befristeten Angebot *. Günstiger gab es das Modell noch nicht.

Das bietet das Lenovo Tab M11

Mit seinem 11 Zoll großen und 90 Hertz schnellem IPS-Bildschirm im 16:10-Format bietet das Android-14-Tablet eine scharfe Auflösung von 1.920 × 1.200 Pixeln. Dank Achtkernprozessor, 8 GByte RAM und via microSD-Karten erweiterbarem 128-GB-Speicherplatz ist es flott genug für alltägliche Aufgaben, sei es surfen im Internet, E-Books, Videos oder simple Spiele.

Durch den mitgelieferten Stift gibt es auch erweiterte Eingabemöglichkeiten, für die man bei der Konkurrenz in der Regel draufzahlt. Weitere Features sind Front- und Rückkamera, vier integrierte Lautsprecher sowie IP52-Schutzzertifizierung gegen Staub und Wasser. Lenovo verspricht außerdem eine Akkulaufzeit, mit der man durch den Tag kommt. Weitere Details zur Ausstattung findet ihr auch bei Amazon *.





So gut ist das Lenovo Tab M11

In über 1.500 Rezensionen bei Amazon * mit durchschnittlich 4,4 von 5 Sternen kommt das Lenovo Tab M11 fast durchweg gut weg. Vor allem Preis-Leistungs-Verhältnis für die Ausstattung und Qualität werden gelobt. Kritik gibt es kaum. Auch im Fachtest bei Notebookcheck gab es eine Wertung von 83 Prozent mit dem Testurteil "Gut" für das schwächere 4-GB-Modell. Demnach ist das Lenovo Tab M11 zwar auf den ersten Blick wenig außergewöhnlich, aber kann sich durch Stift-Support, PC-Modus und guter Speicherausstattung von der Konkurrenz absetzen.

Gelobt wird ein hübsches und stabiles Metallchassis, gute Akkulaufzeiten, viel Speicher und Unterstützung für das bei HD-Streaming via Netflix und Co. wichtige DRM L1. Ebenfalls hervorgehoben werden Software-Updates bis 2028 und ein Display ohne PWM-Flackern. Abstriche gibt es für eine nur mäßige Rechenleistung, wenig detaillierte Kamerabilder sowie einen eher dunklen und farblich ungenauen Bildschirm.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.