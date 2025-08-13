The Boys-Star verabschiedet sich mit Mega-Statement, das jeden Fan direkt ins Herz trifft: "Werde immer dankbar sein"

Vor der 5. Staffel von The Boys hat sich Homelander-Darsteller Antony Starr jetzt mit einem langen Statement von der Amazon-Serie verabschiedet. Seine Worte werden dem gefeierten Status der Produktion gerecht.

Im nächsten Jahr bekommen The Boys-Fans mit Staffel 5 das große Finale der Amazon Prime-Serie zu sehen. Als wichtiger Schritt vor dem Release wurden die Dreharbeiten für die letzten Folgen mittlerweile schon abgeschlossen. Für die Beteiligten ist es daher jetzt schon an der Zeit, Abschied zu nehmen. Homelander-Star Antony Starr hat genau das jetzt mit einem XXL-Post getan, der Fans emotional treffen dürfte.

The Boys-Star Antony Starr nimmt Abschied von Homelander und der Serie

Auf Instagram hat der Schauspieler jetzt einen Post geteilt, der neben mehreren Bildern vor allem durch den langen Abschiedstext auffällt. Aber seht selbst:

Zu Beginn reflektiert er den beginnenden Hype der Serie, mit dem Starr nicht gerechnet hat. Ziemlich schnell bezeichnet er seine Rolle als Homelander dann als Highlight seiner bisherigen Karriere. Neben Danksagungen an die Crew würde er es schon jetzt vermissen, für The Boys am Set aufzutauchen und seinen Job zu machen. Gegenüber Schöpfer Eric Kripke geht er außerdem noch auf das Vermächtnis seines Charakters ein:

@erickripke1. Wir haben ein Monster erschaffen, Sir. Und ich werde ihn und dich vermissen. Bis wir die letzte Staffel rausbringen. Dann sehen wir uns. Aber dieses kreative Kapitel ist abgeschlossen, und ich werde es vermissen, Bruder.

Zuletzt vergisst Starr natürlich nicht die Fans der Serie, bei denen er sich auch noch bedankt:

Und zum Schluss: Ein riesiges Dankeschön an die Fans. Ihr seid unser Lebenselixier. Ohne euch könnten wir das nicht machen. Und unsere Fans sind unübertroffen. Ich wünsche euch viel Liebe … und meinen tiefsten Respekt für euren Geschmack.

Wann startet The Boys Staffel 5 bei Amazon Prime?

Bis jetzt ist nur bekannt, dass das The Boys-Finale irgendwann 2026 starten soll. Ein konkretes Datum ist noch nicht bekannt. Fans bekommen dieses Jahr immerhin noch Nachschub aus dem Prime-Universum, denn Staffel 2 des Spin-offs Gen V startet am 17. September 2025. Und falls ihr sonst noch Serien-Tipps braucht:

