The Mandalorian Staffel 2: Wer ist die geheimnisvolle Figur im Trailer?

Der erste Trailer zur 2. Staffel von The Mandalorian ist endlich eingetroffen und wartet mit einer mysteriösen Star Wars-Figur auf. Um wen könnte es sich hierbei handeln?

Vor wenigen Stunden ist der erste Trailer zur 2. Staffel von The Mandalorian erschienen. Gemeinsam mit Baby Yoda begibt sich der titelgebende Kopfgeldjäger (Pedro Pascal) darin auf eine neue Mission am Rand der Galaxis. Diese führt ihn an einige verlassene, nahezu gespenstische Orte. Doch auch ein geradezu überlaufener Hafen ist dabei.

Hier treiben sich allerlei merkwürdige Gestalten herum, ehe die Kamera eine ganz bestimmte Figur herauspickt, die sich hinter in einer dunklen Ecke am Rand des wilden Treibens versteckt. Gehüllt in einen dunklen Umhang mitsamt Kapuze liegt der Verdacht nahe, dass es sich hierbei um einen Jedi handeln könnte.

The Mandalorian-Trailer: Wer ist die neue mysteriöse Figur?

Immerhin ist im Voice-over des Trailer genau in diesem Moment von feindlichen Zauberern die Rede. Haben wir es hier etwa mit Ahsoka Tano zu tun, die in der 2. Staffel von The Mandalorian in Form von Rosario Dawson ihr Live-Action-Debüt erfahren soll? Entgegen aller Spekulationen im Internet lautet die einfache Antwort: nein.

© Disney Sasha Banks in The Mandalorian

Stattdessen gewährt uns The Mandalorian einen ersten Blick aus Sasha Banks, ihres Zeichens der zweite Wrestling-Star, der im Cast der Star Wars-Serie Unterschlupf gefunden hat. Schon Gina Carano sorgte in der ersten Runde für einige packende Actionszenen. Wie sich Sasha Banks in die Geschichte fügt, ist bisher nicht bekannt.

Sasha Banks womöglich als Sabine Wren in The Mandalorian

Gerüchten zufolge könnte sie als Sabine Wren in Erscheinung treten. Die Figur ist Star Wars-Fans bereits aus der Animationsserie Star Wars Rebels bekannt und bringt einige Schnittpunkte mit The Mandalorian mit. So wurd die Kriegerin auf dem Planeten Mandalore geboren und kommt später mit dem mächtigen Dunkelschwert in Berührung.

© Disney Sabine Wren in Star Wars Rebels

Dieses Dunkelschwert befindet sich aktuell im Besitz von Mando-Bösewicht Moff Gideon (Giancarlo Esposito) und wird in den neuen Episoden der Star Wars-Serie definitiv eine größere Rolle spielen. Zudem lässt sich über Sabine Wren ebenfalls eine Verbindung zur Ahsoka Tano herstellen - inklusiver spannender Spin-off-Option.

Am Ende von Star Wars Rebels haben sich die beiden zusammengeschlossen, um sich auf die Suche nach Ezra Bridger zu machen. Darüber hinaus gab es zuletzt auch Meldungen, dass eine weitere Figur aus den Star Wars-Animationsserien in The Mandalorian auftreten soll: Bo-Katan Kryze, gespielt von Katee Sackhoff.

Nachfolgend könnt ihr euch nochmal den gesamten Trailer anschauen.

Die 2. Staffel von The Mandalorian startet am 30. Oktober 2020 auf Disney.+

Podcast: Wird The Mandalorian den Erwartungen gerecht?

Die neue Folge von Streamgestöber - auch bei Spotify - steht ganz im Zeichen von The Mandalorian bei Disney+. Wir besprechen die 1. Staffel detailliert, inklusive der Frage, ob Baby Yoda für die Serie ein Gewinn ist.

Für den Podcast hat Jenny zwei große Star Wars-Fans eingeladen, Moviepilot-Redakteur Matthias und Kollege Tobias von FILMSTARTS und dem Podcast Leinwandliebe. Zu dritt diskutieren sie die Qualität der Serie und spekulieren über neue Figuren in der 2. Staffel.

