The Mandalorian: Alles zur rätselhaften Waffe des neuen Star Wars-Bösewichts

Das Finale der 1. Staffel von The Mandalorian wartet mit einer großen Enthüllung am Ende auf. Wir haben alle Infos zur geheimnisvollen Waffe des Bösewichts für euch.

Achtung, Spoiler zu The Mandalorian: Als wäre die Enthüllung von Baby Yoda nicht schon aufregend genug gewesen, schmuggelte Serienschöpfer, Drehbuchautor und Showrunner Jon Favreau einen ganz bestimmten Gegenstand in die 1. Staffel von The Mandalorian, der in den allerletzten Sekunden des Finales enthüllt wird.

Star Wars bei Disney+ : Über den Link könnt ihr ein Abo abschließen und damit Moviepilot unterstützen. Auf den Preis hat das keine Auswirkung. Zudem erhaltet ihr bei uns einen Überblick über das komplette Programm, ihr könnt nach allen Filmen bei Disney+ sowie allen Serien bei Disney+ filtern.

Die Rede ist von einem Dunkelschwert, jener Waffe, die Bösewicht Moff Gideon (Giancarlo Esposito) aus einem Umhang zaubert, nachdem er sich aus seinem abgestürzten TIE Fighter gerettet hat. Nicht zum ersten Mal taucht das Dunkelschwert im Star Wars-Universum auf. Schon in The Clone Wars und Star Wars Rebels war es zu sehen.

The Mandalorian: Das Dunkelschwert von Moff Gideon erklärt

Doch mit was haben wir es hier genau zu tun? Bei dem Dunkelschwert (im Original Darksaber) handelt es sich um ein uraltes, einzigartiges Lichtschwert, das eine schwarze, flache Klinge mit weißem Schimmer besitzt. Ein ungewöhnlicher Anblick, der wahrlich aus dem übrigen Lichtschwert-Sortiment der Star Wars-Filme heraussticht.

© Disney The Mandalorian

Gefertigt wurde das Dunkelschwert von Tarre Vizsla, seines Zeichens der erste mandalorianische Jedi. Nach seinem Tod ging es in den Besitz des Jedi-Orden über, der es im Tempel auf Coruscant aufbewahrte. Im Zuge des Untergangs der Alten Republik ermächtigten sich jedoch Mitglieder des Hauses Vizsla der Waffe, um Mandalore zu vereinen und ihre Feinde niederzuschlagen.

Zum Weiterlesen: Recap zum Staffelfinale von The Mandalorian

Sehr früh avancierte das Dunkelschwert folglich nicht nur zu einem mächtigen Kriegswerkzeug, sondern ebenfalls einem wichtigen Symbol für die Mandalorianer. So spielte es auch in den Klonkriegen eine entscheidende Rolle. Pre Vizsla hielt es etwa in Händen, als er gegen Herzogin Satine rebellierte, die sich für Mandalores friedliche Zukunft einsetzte.

Das Dunkelschwert geht in die Hände von Darth Maul über

Pre Vizsla hingegen sah in dem Dunkelschwert die Chance, das Volk der Mandalorianer zu seinen stolzen Kriegerwurzeln zurückzuführen, und zog gegen Obi-Wan Kenobi ins Gefecht. Auch gegen Darth Maul machte er von der Waffe Gebrauch, zog im Zweikampf aber den Kürzeren, woraufhin sich der ehemalige Sith-Lord eigenmächtig zum rechtmäßigen Besitzer des Dunkelschwerts erklärte.

© Disney The Clone Wars

Maul nutzte das Dunkelschwert sogar, um gegen seinen einstigen Meister, Darth Sidious, zu kämpfen. Viele Jahre nach den Ereignissen von The Clone Wars traf er zudem auf die Crew der Ghost aus Star Wars Rebels. An diesem Punkt wechselte das Dunkelschwert erneut seinen Besitzer: Der junge Ezra Bridger nutzte es, um gegen die Nachtschwestern auf Dathomir zu kämpfen.

Schlussendlich ging die Waffe aber in die Hände von Sabine Wren über, die ebenfalls zur Crew der Ghost gehörte und von Mandalore stammt. Als Teil des Wren-Clans verfügte sie über Verbindungen zum Haus Vizsla und konnte somit Anspruch auf das Dunkelschwert erheben. Später wurde sie von Ezra und dem Jedi Kanan Jarrus im Umgang damit trainiert.

The Mandalorian bringt das Dunkelschwert zurück

Die Rückkehr zu ihrer Familie und die Befreiung von Mandalore entpuppten sich jedoch als knifflige Stationen auf der langen Reise des Dunkelschwerts durch die Star Wars-Geschichte. Am Ende von Star Wars Rebels übergibt Sabine die Waffe an Bo-Katan Kryze, der Schwester von Satine. Daraufhin schließen sich ihr die gespaltenen Clans von Mandalore beim Widerstand gegen das Imperium an.

© Disney Star Wars Rebels

Auftritt Moff Gideon: Nachdem wir in der 1. Staffel von The Mandalorian erfahren haben, dass sich das Volk der Mandalorianer nach einer großen Niederlage in den Untergrund zurückgezogen hat, taucht der Bösewicht plötzlich mit dem Dunkelschwert im Gepäck auf. Das hat er sicherlich nicht zufällig irgendwo eingesammelt.

Zum Weiterlesen: Alle Folgen von The Mandalorian im Überblick

Im Gegenteil: Moff Gideon lässt durchblicken, dass er persönlich nicht ganz unbeteiligt am Niedergang der Mandalorianer war. Ausgehend von der Geschichte und der Bedeutung des Dunkelschwerts sieht es ganz so aus, als trägt er dieses als Trophäe mit sich. Einmal mehr ist die Waffe in die falschen Hände geraten und wir dürfen gespannt sein, ob sie zurückerobert werden kann.

Podcast Leinwandliebe: Wir reden über alle 9 Star Wars-Filme

Die Kollegen von FILMSTARTS haben die Heimkinoveröffentlichung von Der Aufstieg Skywalkers zum Anlass genommen, um alle neun Filme der Skywalker-Saga zu diskutieren. Mit dabei ist Matthias aus der Moviepilot-Redaktion.

Freut euch auf ein langes, kontroverses, schwärmerisches Gespräch. Wir starten mit der Original-Trilogie, gehen danach zu den Prequels über und teilen am Ende unsere Eindrücke der Sequel-Trilogie.

Freut ihr euch darauf, das Dunkelschwert in Action zu sehen?