Star Wars: Erster Trailer zu The Mandalorian Staffel 2 mit Baby Yoda

Die allererste Star Wars-Realserie kehrt zurück. Wir haben den ersten Trailer zur 2. Staffel von The Mandalorian für euch. Die neuen Folgen werden noch dieses Jahr auf Disney+ veröffentlicht.

Ein neuer Star Wars-Kinofilm ist in nächster Zeit zwar nicht in Sicht. Dafür kehrt The Mandalorian noch dieses Jahr mit neuen Episoden zurück. Bereits im Oktober startet die Fortsetzung der Abenteuer des von Pedro Pascal verkörperten Kopfgeldjäger auf Disney+. Doch wie geht die Geschichte weiter? Der Trailer zur 2. Staffel gewährt erste Einblicke.

Binnen kürzester Zeit avancierte The Mandalorian zum Flaggschiff von Disney+, während Baby Yoda das Internet im Sturm eroberte. Noch bevor die Skywalker-Saga im Kino mit Episode 9 ihr großes Finale fand, kristallisierte sich hier die Zukunft des Franchise heraus. Jetzt sind alle gespannt, was sich Showrunner Jon Favreau für die 2. Staffel von The Mandalorian ausgedacht hat.

Erster Trailer zu The Mandalorian Staffel 2 auf Disney+

Die 2. Staffel dürfte deutlich größer angelegt sein als die erste Runde, die letzten Endes eine eher kleine Star Wars-Geschichte erzählte. In den vergangenen Wochen und Monaten erreichten uns jedoch einige äußerst vielversprechende Casting-Meldungen, die die Vorfreude noch einmal deutlich steigern. Gemeinsam mit Dave Filoni zieht Jon Favreau sämtliche ihm zur Verfügung stehenden Register.

Schaut den Trailer zu The Mandalorian Staffel 2:

Neben der Rückkehr von Pedro Pascal, Gina Carano, Carl Weathers und Giancarlo Esposito als furchteinflößender Bösewicht Moff Gideon dürfen wir uns über einige neue Gesichter freuen, allen voran Rosario Dawson, die als erste Schauspielerin die aus The Clone Wars und Star Wars Rebels bekannte Ahsoka Tano in einem Live-Action-Projekt zum Leben erweckt.

Dazu gesellt sich Katee Sackhoff als Bo-Katan Kryze, die ihren ersten Auftritt ebenfalls in The Clone Wars absolvierte. Weitere neue Rollen werden von Michael Bien und Timothy Olyphant gespielt. Außerdem meldet sich Temuera Morrison im Star Wars-Universum zurück. In Episode 2 war er als zwielichtiger Kopfgeldjäger Jango Fett zu sehen. Nun verkörpert er dessen Sohn, Boba Fett.

Hier ist das offizielle Poster zur 2. Staffel von The Mandalorian:

© Disney The Mandalorian

Die 2. Staffel von The Mandalorian startet am 30. Oktober 2020 auf Disney+.

Podcast: Wird The Mandalorian den Erwartungen gerecht?

Die neue Folge von Streamgestöber - auch bei Spotify - steht ganz im Zeichen von The Mandalorian bei Disney+. Wir besprechen die 1. Staffel detailliert, inklusive der Frage, ob Baby Yoda für die Serie ein Gewinn ist.

Für den Podcast hat Jenny zwei große Star Wars-Fans eingeladen, Moviepilot-Redakteur Matthias und Kollege Tobias von FILMSTARTS und dem Podcast Leinwandliebe. Zu dritt diskutieren sie die Qualität der Serie und spekulieren über neue Figuren in der 2. Staffel.

