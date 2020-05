The Mandalorian bei Disney+: Wird die Star Wars-Serie den Erwartungen gerecht?

Mit zwei ganz großen Star Wars-Fans blicken wir im Podcast auf die Disney+-Serie The Mandalorian, diskutieren "Baby Yoda" und geben einen Ausblick auf Staffel 2.

Nach unserem kurzen Mando-Check mit ersten Eindrücken stürzen wir uns in der neuen Folge von Streamgestöber kopfüber (helmüber?) in die Welt von The Mandalorian. Dafür habe ich zwei ganz große Star Wars-Fans eingeladen, nämlich Matthias "Beeblebrox" Hopf und unseren FILMSTARTS- sowie Leinwandliebe -Kollegen Tobias Mayer.

Diese beiden Star Wars-Fans frage ich in der neuen Folge von Streamgestöber über die Story von The Mandalorian aus, lasse mir bizarre Teufels-Aliens erklären und wir sprechen über das Kind, auch bekannt als "Baby Yoda". Bietet das grüne Wesen mehr als nur entzückte "ohs" und "ahs" und was bedeutet es für die Handlung von The Mandalorian?

Jetzt reinhören: Der große Podcast zur Star Wars-Serie The Mandalorian

00:00:22 - Auf ins Streamgestöber

00:15:19 - The Mandalorian (spoilerfrei)

00:42:35 - The Mandalorian (mit Spoilern!)

Wenn euch diese Folge von Streamgestöber gefällt, freuen wir uns über euer Abo bei Spotify , Apple , Deezer, Audio Now und der Podcast-App eures Vertrauens und ganz besonders über eure Bewertung und einen Kommentar bei Apple Podcasts .



Star Wars bei Disney+ : Über den Link könnt ihr ein Abo abschließen und damit Moviepilot unterstützen. Auf den Preis hat das keine Auswirkung. Zudem erhaltet ihr bei uns einen Überblick über das komplette Programm, ihr könnt nach allen Filmen bei Disney+ sowie allen Serien bei Disney+ filtern.

The Mandalorian - Die erste Realserie in 40 Jahren Star Wars-Geschichte

Acht überraschend kurze Folgen von The Mandalorian stehen bei Disney+ zum Anschauen bereit. Die Serie, die einen Kopfgeldjäger (Pedro Pascal) nach dem Fall des Imperiums verfolgt, ist ein Novum in der Star Wars-Geschichte. Entsprechend groß sind die Erwartungen. Dabei kommt sie nicht als episches Drama daher.

Im Podcast besprechen wir deshalb, wie The Mandalorian sich als Serie anfühlt, gerade vor dem Hintergrund des Finales der Skywalker-Saga in Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers. Nach einem groben Überblick steigen wir tief ein in die Mandalorian-Materie. Einprägsame Figuren, Lieblingsfolgen und ein paar Theorien zur Zukunft der Serie kommen dabei zur Sprache.

Im Spoilerteil der Folge geht es dabei auch um die rätselhafte Waffe eines Bösewichts, den möglichen Auftritt eines tot geglaubten Fan-Lieblings aus der Original-Trilogie und die Frage, wie viel Baby Yoda mit Groot aus den Guardians of the Galaxy-Filmen zu tun hat.

© Moviepilot Jenny, Tobi und Matthias

Die Podcast-Stimmen: Jenny Jecke (@gafferlein ), Tobias Mayer (@TobiWan1138) und Matthias Hopf (@beeeblebrox ).

Mehr Podcasts für Streamer:

Schickt uns Feedback und Themenwünsche für Streamgestöber

Bei Streamgestöber seid ihr dazu angehalten, mitzumachen. Schickt uns eine Sprachnachricht, was ihr derzeit bei Netflix, Disney+, Amazon Prime & Co. streamt. Sendet die Sprachnachricht oder einen schriftlichen Kommentar an podcast[at]moviepilot.de. Mit etwas Glück landet ihr in einem der nächsten Podcasts.

Was haltet ihr von The Mandalorian?