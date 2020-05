The Mandalorian Staffel 2: Alle Infos zu den neuen Folgen der Star Wars-Serie

The Mandalorian startet noch dieses Jahr in die 2. Staffel. Wir haben alle wichtigen Infos zu den neuen Episoden rund um Din Djarin und Baby Yoda in diesem Artikel zusammengetragen.

The Mandalorian ist erfolgreich auf Disney+ gelandet. Nachdem es lange Zeit unmöglich schien, eine Star Wars-Realserie umzusetzen, lieferte Serienschöpfer und Showrunner Jon Favreau acht Episoden ab, die überzeugend in die weit, weit entfernte Galaxis entführten. Doch wie geht die Geschichte rund um den schweigsamen Kopfgeldjäger weiter?



Wann startet The Mandalorian Staffel 2?

In diesem Artikel sammeln wir dievon The Mandalorian. Wer gehört alles zum Cast? Wer führt Regie? Und werden wir Baby Yoda wiedersehen? Alle diese Fragen klären wir im Folgenden. Sobald weitere Neuigkeiten eintreffen, wird der Artikel selbstverständlich mit den neusten Details aktualisiert.

Aktuell wird der Herbst 2020 als Zeitfenster für die Veröffentlichung der 2. Staffel von The Mandalorian genannt. Ein konkretes Datum existiert zwar noch nicht, alles deutet aber auf einen Start im Oktober hin. Auch COVID-19 kann dem nicht mehr gefährlich werden: Laut Disney-Chef Bob Chapek gibt es keine Verzögerungen bei den neuen Episoden.

Gibt es schon einen Trailer zu The Mandalorian Staffel 2?

Nein. Der Trailer zur 1. Staffel von The Mandalorian wurde im August 2019 veröffentlicht, also rund drei Monate vor dem Debüt der Serie. Es ist davon auszugehen, dass wir die ersten bewegten Bilder zur 2. Staffel in einem ähnlichen Zeitraum zu sehen bekommen. Ein idealer Zeitpunkt wäre die Star Wars Celebration, die vom 27. bis zum 30. August 2020 stattfinden soll.

Bis dahin könnt ihr euch hier nochmal den ersten Trailer zur Serie anschauen:

Wer gehört zum Cast von The Mandalorian Staffel 2?

Bisher hat The Mandalorian kein großes Ensemble mit wiederkehrenden Rollen etabliert. Dennoch dürfen wir uns auf ein Wiedersehen mit ein paar vertrauten Figuren freuen.

Wer ist neu im Cast von The Mandalorian Staffel 2?

Die 2. Staffel von The Mandalorian stellt uns auch einige neue Gesichter vor, die mitunter Figuren aus den Animationsserien The Clone Wars und Star Wars Rebels oder anderen Star Wars-Geschichten bekannt sind.

Wer führt Regie bei The Mandalorian Staffel 2?

Wie schon bei der 1. Staffel hat Jon Favreau erneut eine illustre Runde an Regisseuren versammelt, um die 2. Staffel von The Mandalorian in Szene zu setzen.

Und wo ist Baby Yoda in The Mandalorian Staffel 2?

Keine Panik, der kleine Racker ist auch wieder dabei. Robert Rodriguez kümmert sich liebevoll am Set um ihn. Falls euch dieses Bild nicht reicht: Hier haben wir die bisher besten Baby Yoda-Momente zusammengestellt.

Wovon handelt The Mandalorian Staffel 2?

Über die Handlung der 2. Staffel von The Mandalorian ist noch nicht viel bekannt. Ausgehend vom Ende der 1. Staffel und den bisherigen Ankündigungen lassen sich aber schon einige Dinge ableiten. Zuerst einmal wäre da der neue große Bösewicht Moff Gideon, der sich zuletzt mit dem mächtigen Dunkelschwert präsentierte.

Doch wie ist Moff Gideon in den Besitz des Schwertes gelangt? Offenbar war er für eine bittere Niederlage der Mandalorianer verantwortlich. Womöglich erwartet uns in der 2. Staffel von The Mandalorian eine größere Flashback-Episode, die uns mehr über die Belagerung von Mandalore und die Nacht der tausend Tränen erzählt.

Wie geht es nach The Mandalorian Staffel 2 weiter?

So könnte auch der Bogen zu all den Clone Wars- und Rebels-Figuren geschlagen werden, die in The Mandalorian fortan auftauchen. Diversen Gerüchten zufolge ist bei Ahsoka und Bo-Katan noch nicht Schluss. Denkbar wären ebenfalls Auftritte von der Mandalorianerin, der ebenfalls von Temuera Morrison gespielt werden könnte.

Jon Favreau ließ unlängst durchblicken, dass er bereits mit der Arbeit an der 3. Staffel von The Mandalorian angefangen hat. Darüber hinaus erwarten uns auf Disney+ drei weitere Star Wars-Serien: Eine Obi-Wan Kenobi-Serie, eine Cassian Andor-Serie und eine bisher noch unbetitelte Serie von Leslye Headland. Taika Waititi arbeitet derweil an einem neuen Star Wars-Kinofilm.

Was erwartet ihr euch von The Mandalorian Staffel 2?