The Mandalorian Staffel 2: Gibt es eine Verbindung zu Star Wars 7?

Viele Details verrät der Trailer zur 2. Staffel von The Mandalorian nicht. Umso spannender sind die versteckten Hinweise, etwa mit einem Blick auf Star Wars 7: Das Erwachen der Macht.

Am 30. Oktober 2020 startet die 2. Staffel von The Mandalorian auf Disney+ und schlägt das nächste Kapitel der Geschichte von Pedro Pascals wortkargem Kopfgeldjägers auf. Der erste Trailer zu den neuen Folgen macht seine Mission nochmal deutlich: Er soll Baby Yoda zu den seinen bringen.

In diesem Zuge lernen wir wieder viele neue Planeten kennen, wobei der Trailer zur 2. Staffel keinen konkreten Angaben macht, wo wir uns genau in der weit entfernten Galaxis befinden. Eine eisige Welt sorgt dennoch für Aufsehen, denn womöglich handelt es sich hierbei um einen Schauplatz, der schon zuvor im Star Wars-Universum zu sehen war.

Bewegt sich The Mandalorian in Richtung Star Wars 7?

Die Rede ist von Ilum, einem Eisplanet, der sich in den Unbekannten Regionen versteckt und schon vor Monaten in Verbindung mit den neuen Mando-Episoden gebracht wurde. Illum war lange Zeit ein heiliger Ort für die Jedi, da aus dem Kybervorkommen die Kristalle geschürft wurden, die zur Herstellung von Lichtschwertern benötigt werden.



Unter der Herrschaft des Imperiums wurde der Planet später jedoch ausgebeutet, ehe ihn die Erste Ordnung komplett verunstaltete: Das, was wir in Star Wars 7: Das Erwachen der Macht als Starkiller-Basis kennenlernen, sind die Überreste des einst so strahlenden Planeten. Nun könnte The Mandalorian dort einen Zwischenstopp einlegen.

Auch wenn sich der Mandalorianer sichtlich dagegen sträubt, Baby Yoda an ein "Volk von feindlichen Zauberern" zu übergeben, treibt ihn sein Pflichtbewusstsein an, das Beste für seinen kleinen Schützling zu tun. Die Suche nach dem Orden der Jedi (oder dem, was davon übrig ist) könnte ihn somit auch nach Ilum bringen.

Warum also nicht mit der Suche an einem für die Jedi wichtigen Ort anfangen? Bereits in der Animationsserie Star Wars: The Clone Wars spielte Ilum eine kleine Rolle, ehe er zuletzt in dem Videospiel Jedi: Fallen Order vorkam. Jon Favreau könnte The Mandalorian dadurch mit der größeren Star Wars-Geschichte verweben.

Gegenüber Entertainment Weekly verriet der kreative Kopf hinter der erste Star Wars-Realserie erst vor ein paar Tagen, dass ihn HBOs epische Fantasyserie Game of Thrones beim Schreiben der neuen Folgen inspiriert hat, besonders im Hinblick auf die parallel verlaufenden Handlungsstränge. Ilum könnte dafür ein wichtiger Baustein sein.

