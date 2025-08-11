Hollywoodstar Tom Hanks rechnet gnadenlos mit Wetten, dass..? ab: "Jeder Verantwortliche wäre gefeuert"

Wetten, dass..? gilt als Meilenstein der deutschen TV-Unterhaltung. Im Ausland stieß die kuriose Wettsendung jedoch oft auf Unverständnis: Oscar-Preisträger Tom Hanks wollte seinen Besuch bei der Show einfach nur vergessen.

Wetten, dass..? ist einfach Kult. 1981 flimmerte die Show zum ersten Mal über die Bildschirme und mauserte sich unter der Führung von Thomas Gottschalk zu einem der größten Klassiker im deutschen TV. Über 30 Jahre lang gaben sich Superstars wie Madonna, Harrison Ford und Co. die Klinke in die Hand; Musik-Ikone Cher war sogar unglaubliche 7 Mal zu Gast.

Doch nicht jeder Promi verliebte sich in den deutschen Show-Giganten. Hollywood-Legende Tom Hanks fand die Show einfach nur zum Davonlaufen.

"Würden nie wieder einen Job bekommen": Tom Hanks ist kein Fan von Wetten, dass..?

Wetten, dass..? bemühte sich stets darum, für eine Prise Hollywood-Glamour in den deutschen Wohnzimmern zu sorgen. In fast jeder Ausgabe waren internationale Filmstars zu Gast, die meist geladen waren, um ihre neuesten Filmprojekte zu bewerben. Allerdings dürften wohl die wenigsten Stars wirklich darauf vorbereitet gewesen sein, was sie bei Wetten, dass..? erwartet hat: Ein stundenlanges Fremdscham-Spektakel, dessen Regeln niemand auf Anhieb versteht.

Der zweifache Oscar-Preisträger Tom Hanks (Forrest Gump) verriet 2012 gegenüber BILD, dass er selbst nach seinem Auftritt nicht so recht begriffen habe, worum es in der Show ging. Ein Grund für seine Verwirrung sei die teils mangelhafte Live-Übersetzung per Dolmetscher gewesen sein – außerdem war er nicht darauf vorbereitet gewesen, dass die Show so quälend lang dauern würde: "Wenn in Amerika eine Fernsehsendung drei Stunden laufen würde, wäre jeder Verantwortliche sofort gefeuert. Sie würden nie wieder einen Job bekommen."

Dieser Fremdscham-Moment ging um die Welt: Tom Hanks und die Katzenmütze sorgte für Spott

Es gibt aber noch mehr Gründe, warum Tom Hanks nicht gerade gut auf die Show zu sprechen sein dürfte: Bei seinem letzten Wetten, dass..?-Auftritt musste der Hollywood-Star einen besonders unangenehmen Fremdscham-Moment über sich ergehen lassen. Der zweifache Oscar-Preisträger wurde dazu verdonnert, eine alberne Katzenmütze zu tragen, während Moderator Markus Lanz in einem Sack um ihn herumhüpft. Dieser unangenehme TV-Moment war so kurios, dass die internationale Presse sich darauf stürzte.

Tom Hanks' Auftritt bei Wetten, dass..? hat bei dem Darsteller einen so bleibenden Eindruck hinterlassen, dass er 2015 während einer Pressekonferenz in Berlin noch einmal auf der Show herumhackte: "Ich muss sagen, dass es eine Sache gibt, die ich an Deutschland und meiner Zeit dort nicht vermisse, und das ist Wetten, dass..?. Ich weiß, dass die Sendung in den 800 Jahren, in denen sie im Fernsehen lief, sehr erfolgreich war." Autsch, der Seitenhieb hat gesessen! Hier könnt ihr die humorvolle Abrechnung im O-Ton ansehen:

Tom Hanks und seine Hollywood-Kolleg:innen können jedoch aufatmen: Für die nahe Zukunft sind keine weiteren Ausgaben geplant – die letzte Sendung Wetten, dass..? lief 2023 und bisher legte das ZDF keine Pläne offen, wann ein weiteres Revival kommen könnte.