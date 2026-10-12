Vikings-Schöpfer macht neue Wikinger-Serie für Amazon Prime: Der erste Trailer entfesselt blutigen Machtkampf

Vikings-Macher Michael Hirst steht mit einer brandneuen Wikinger-Serie bei Amazon Prime Video in den Startlöchern. Moviepilot präsentiert euch jetzt den ersten Teaser-Trailer mitsamt Starttermin zu Bloodaxe.

Mit Vikings hat Michael Hirst eine der besten historischen Actionserien der letzten 15 Jahre geschaffen. Bei der Moviepilot-Community kommt die Serie etwa auf eine starke Wertung von 8 von 10 Punkten bei über 5.000 Stimmen. Mit Vikings: Valhalla folgte später ein Spin-off, das 2024 offiziell zu Ende ging.

Jetzt steht Hirst mit einer neuen Wikinger-Serie in den Startlöchern, die er für Amazon Prime Video umsetzt. Und was wir von Bloodaxe erwarten dürfen, zeigt jetzt endlich der erste offizielle Teaser-Trailer, der am Wochenende bei der Comic Con in New York veröffentlicht wurde.

Seht hier den Teaser-Trailer zu Bloodaxe:

Bloodaxe bei Amazon Prime: Erik Blutaxt bekommt seine eigene Serie

Bloodaxe dreht sich um Erik "Blutaxt" sowie desen Frau Gunnhild, die als Mutter der Könige in die Geschichte einging. Erik war der Sohn von Harald Schönhaar, dem ersten König von Norwegen. Von ihm wurde Erik zum Alleinerben und Thronfolger bestimmt, was Erik zum zweiten König von Norwegen machte.

Harald entschied dies jedoch gegen das damals geltende Erbrecht, was Eriks Brüdern natürlich überhaupt nicht passte. So wurde Erik mehrfach von seinen Geschwistern angegriffen und musste seinen Posten gegenüber ihnen verteidigen.

Die neue Serie wird sich dieser dramatischen Geschichte annehmen, die voller Familiendramen, Intrigen und blutiger Kämpfe steckt. Xavier Molyneux (Take My Hand) wird dabei in die Rolle von Erik Blutaxt schlüpfen, während Jessica Madsen (Bridgerton) als Gunnhild zu sehen sein wird. Darüber hinaus stehen unter anderem Levi Miller (Pan), Karlis Arnolds Avots (Sowjet Jeans) und Rod Hallett (Killer's Bodyguard) auf der Besetzungsliste.

Michael Hirst hat die Serie gemeinsam mit seinem Sohn Horatio Hirst geschaffen, mit dem er bereits bei den beiden Vikings-Serien zusammenarbeitete. Beide fungieren als ausführende Produzenten und zeichneten für die Drehbücher verantwortlich.

Wann kommt Bloodaxe zu Amazon Prime Video?

Bloodaxe wird am 20. Januar 2027 bei Amazon Prime Video Premiere feiern. Die 1. Staffel umfasst acht Episoden, die auf einen Schlag im Streaming-Abo eintreffen. Wem die Serie gefällt, darf sich danach bereits auf Nachschub freuen. Denn Bloodaxe wurde schon jetzt um eine 2. Staffel verlängert, die aktuell in Irland gedreht wird.

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