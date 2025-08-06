Vor 19 Jahren hatte sie ihren ersten Auftritt vor der Kamera, heute ist sie eine der gefragtesten Schauspielerinnen der Welt: Erkennt ihr sie?

Noch während der Schauspielausbildung konnte sie ihr Talent vor der Kamera unter Beweis stellen. Seither hat sie über 30 Rollen gespielt und war zuletzt als Actionheldin im Kino.

Von Komödien über Action-Kracher bis zu Horror-Thrillern – diese Schauspielerin ist in jedem Genre zu Hause und hat gleich in ihrem ersten Film eine der Hauptrollen übernommen. Obwohl sie keinen Abschluss an der Schauspielschule hatte, zog sie danach von Kuba nach Spanien und startete eine beeindruckende Karriere.

Ein Tipp vor der Auflösung: Zuletzt spielte sie die Hauptrolle in dem John Wick-Spin-off Ballerina. Wisst ihr schon, um wen es sich handelt?

Ana de Armas gelang 2015 der weltweite Durchbruch

Richtig, es handelt sich um die gefragte Darstellerin Ana de Armas. Sie verzichtete auf den Abschluss an der Schauspielschule in Kuba, da sie sonst für drei Jahre das Land nicht hätte verlassen dürfen. Stattdessen drehte sie in Europa und konnte Erfahrungen am Set sammeln: Ihren ersten Auftritt hatte sie 2006 in dem Drama Virgin Rose, das sie als junge Frau im Kuba der 1950er zeigt.

Nach mehr als 10 Filmen und Serien in Spanien zog Ana de Armas nach Hollywood, wo sie in dem Horror-Thriller Knock Knock an der Seite von Keanu Reeves international bekannt wurde. In den folgenden Jahren folgten weitere Hollywood Blockbuster wie Blade Runner 2049 und Knives Out.

Besonders für letzteren wurde sie mehrfach für Awards nominiert, darunter für den Golden Globe. Eine Golden-Globe- sowie eine Oscar-Nominierung brachte ihr schließlich ihre Rolle als Marilyn Monroe im kontroversen Biopic Blond ein.

Zuletzt war sie in Ballerina, dem Spin-Off der John Wick-Reihe zu sehen, für den sie eine Nominierung als Beste Schauspielerin in einem Actionfilm bei den Critics’ Choice Super Awards erhalten hat. Damit kann die Schauspielerin bereits auf eine bemerkenswerte Karriere mit abwechslungsreichen Rollen zurückblicken.

Ihr nächster angekündigter Film ist Waiting for Helen, der für 2027 angesetzt wurde. Bei dem Film von Kevin Pollack handelt es sich um einen Thriller, Details sind jedoch noch nicht bekannt.