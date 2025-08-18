Vor 32 Jahren gab er sein Filmdebüt, heute kennt ihn jeder: Erkennt ihr diesen jungen Schauspieler in seiner ersten Rolle?

Dieser Schauspielstar hat sich vor allem durch eine große Serienrolle weltweiten Ruhm verschafft. In den frühen 90ern hatte er seinen ersten Filmauftritt in der Fortsetzung einer absoluten Kultkomödie.

Der Darsteller auf dem oberen Bild hat sich vor allem durch seine Rolle des ebenso charismatischen wie durchtriebenen Rechtsanwalts Saul Goodman in der Hit-Serie Breaking Bad einen Namen gemacht.

Die Figur war für Schöpfer Vince Gilligan so ergiebig, dass diese mit dem Spin-off Better Call Saul eine sechs Staffeln umfassende, eigene Serie bekommen hat. Für Bob Odenkirk hat die Karriere vor einer Filmkamera aber mit einem Mini-Auftritt in den 1990ern begonnen.

Breaking Bad-Star Bob Odenkirk hatte erste Filmrolle in Wayne's World 2

Der heute 62-jährige Star begann seine Karriere im TV-Geschäft zwischen 1987 und 1991 als einer der Sketch-Autoren von Saturday Night Live. Daher ist es kein Zufall, dass Odenkirk im Komödien-Sequel Wayne's World 2 einen ersten Filmauftritt hatte, den viele vielleicht noch nie bemerkt haben.

In der Fortsetzung mit den Hauptdarstellern Mike Myers und Dana Carvey, die ebenfalls fester Teil von Saturday Night Live waren, ist Odenkirk mit 31 Jahren ganz kurz als nerdiger Aerosmith-Fan neben SNL-Autor Robert Smigel auf einem Konzert der Band im Backstage-Bereich zu sehen.

In den 90ern arbeitete der Star außerdem als Produzent für Shows und Serien wie Get a Life, The Dennis Miller Show und Mr. Show with Bob and David. Ab 1999 war er dann auch selbst vermehrt als Schauspieler tätig. Den endgültigen weltweiten Bekanntheitsschub verpasste ihm schließlich seine ikonische Breaking Bad-Rolle ab 2009.

Bob Odenkirk erlebt gerade neues Karrierehoch als Action-Star

Nach dem Serienende von Better Call Saul hat sich Odenkirk zuletzt ein neues Kino-Standbein als knallharter Action-Profikiller à la John Wick aufgebaut. Im Film Nobody von 2021 spielte er erstmals den unscheinbaren Familienvater Hutch Mansell.

Der ist nur vordergründig ein durchschnittlicher Biedermann und in Wahrheit ein extrem fähiger Profikiller, der sich von seiner tödlichen Laufbahn längst verabschiedet hatte. Bis Hutch eines Tages mit einem brutalen Gangster aneinander gerät und zurück in sein altes Leben muss. Am 21. August 2025 startet die Fortsetzung Nobody 2 im Kino.

Hier könnt ihr noch den Trailer zu Nobody schauen:

Nobody - Trailer (Deutsch) HD

In der Nobody-Fortsetzung will Hutch einen lange überfälligen Urlaub mit seiner Frau Becca (Connie Nielsen) und den beiden Kindern unternehmen. Vor Ort gerät er aber erst mit einem korrupten Sheriff (Colin Hanks) und schließlich mit einem gnadenlosen Gangsterboss (Sharon Stone) in Konflikt.

Ein thematisch ähnlicher Artikel ist zuvor bei unserer internationalen Schwesternseite AlloCiné erschienen.