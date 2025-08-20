Wann kommen Folge 4 und 5 von Alien: Earth zu Disney+? Alle Termine der Sci-Fi-Serie auf einen Blick

Drei Folgen von Alien: Earth gibt es schon bei Disney+. Wann kommen die Episoden 4, 5 und der Rest der Staffel? Wir listen die Starttermine der Sci-Fi-Serie auf.

Folge 4: "Observation" – 27. August

"Observation" – 27. August Folge 5: "In Space, No One..." – 3. September

"In Space, No One..." – 3. September Folge 6: 10. September

10. September Folge 7: 17. September

17. September Folge 8: 24. September

Wird es eine 2. Staffel von Alien Earth auf Disney+ geben?

Alien Earth galt vielen als die meisterwartete Serie des Jahres und bekommt auf Seiten wie Rotten Tomatoes viele positive Bewertungen. Zusammen mit den Disney+-Statistiken zeichnet sich ein Sci-Fi-Hit ab, der eine 2. Staffel verlangt.

Offiziell bestätigt ist eine Fortsetzung aber bisher nicht. Bis dazu eine offizielle Ankündigung vorliegt, kann es gut und gerne vier Wochen dauern – im Falle der Disney+ Serie Percy Jackson waren es etwa sechs Wochen, wie Deadline berichtet. Vielleicht werden Fans also Anfang Oktober 2025 vom weiteren Schicksal des Sci-Fi-Hits erfahren.

Für Frühaufsteher: Wann genau kommen die neuen Alien Earth-Folgen?

Die neuen Folgen von Alien: Earth erscheinen bei unsauf Disney+. Jede hat eine Länge von 50-65 Minuten. Insgesamt wird Staffel 1 acht Episoden umfassen.

Alien: Earth spielt zwei Jahre vor dem ersten Film des Sci-Fi-Franchise. Die Erde wird von fünf Mega-Konzernen beherrscht, die sich darum prügeln, den nächsten großen technologischen Sprung ausführen zu dürfen: die Verbesserung oder Ablösung des Menschen durch künstliche Intelligenz.

Wendy (Sydney Chandler) ist die erste ihrer Art – ein Hybridwesen, das menschliches Bewusstsein mit einem übermächtigen synthetischen Körper verbindet. Ihr Konzern Prodigy schickt sie auf eine brandgefährliche erste Mission: Das havarierte Raumschiff USCSS Maginot hat fünf Alien-Kreaturen aus den finstersten Ecken des Universums an Bord. Und Prodigy-Chef Boy Kavalier (Samuel Blenkin) will sie unbedingt in seinen Besitz bringen.

Hört den Podcast: Warum Alien: Earth eine der besten Sci-Fi-Serien des Jahres ist

Mit Alien: Earth landet die außerirdische Bedrohung auf der Erde, bei Disney+. Wir diskutieren im Podcast, ob sich die Sci-Fi-Serie als gelungener Franchise-Beitrag lohnt.

Serienschöpfer Noah Hawley (Fargo, Legion) ein mitreißendes Sci-Fi-Spektakel gelungen, das trotz seiner Liebe für den Xenomorph auch eigene Akzente setzen kann. Zwischen atemberaubenden Bildern sowie einer Vielzahl alter und neuer gruseliger Weltraummonster werden zutiefst menschliche Fragen in synthetischen Körpern aufgeworfen.