Das schaffen nur wenige Serien – Alien: Earth wird für Disney+ schon jetzt zum Mega-Hit

Disney+ lässt sich ausnahmsweise in die Zuschauerzahlen blicken, denn Alien: Earth lief in der ersten Woche mit mehreren Millionen Abrufen äußerst erfolgreich.

Früher, als es nur lineares Fernsehen gab, war es einfach TV-Programme zu vergleichen. Man schaute sich einfach die Quoten oder absoluten Zuschauerzahlen der Sendungen an und kürte eine Rating-Rangliste. Heute ist das anders, denn die Zugriffszahlen von Netflix und Co. liegen nur den privaten Streaming-Diensten vor. Manchmal lassen diese sich aber in die VoD-Karten gucken. Wie jetzt im Fall von Alien: Earth auf Disney+, die offenbar ein bisschen prahlen wollten.

Alien: Earth erreicht 9,2 Millionen Abrufe in nur 6 Tagen auf Disney+, aber der Vergleich bleibt schwierig

Mit 9,2 Millionen Views auf Disney+ kann Alien: Earth sich durchaus sehen lassen. Doch wie Deadline schreibt, bleibt der direkte Vergleich dennoch schwierig. Zur Cuisine-Dramedy The Bear: King of the Kitchen veröffentlichte der Streamer ebenfalls Zahlen, aber für einen Zeitraum von vier statt sechs Tagen wie bei Alien. In dieser Zeit holte die Serie mit Jeremy Allen White als Chefkoch 5,4 Millionen Abrufe ein.

Erschwerend kommt noch hinzu, dass Alien: Earth nicht nur bei Disney+ (beziehungsweise Hulu in den USA) streamt, sondern gleichzeitig beim US-Sender FX ausgestrahlt wird. Somit fällt auch der Vergleich mit Formaten von anderen Diensten, die nur per Streaming veröffentlichen, sowie jenen Serien, die exklusiv auf Disney+ beheimatet sind, flach. Die Marvel-Serie Agatha All Along beschwor beispielsweise 9,3 Millionen Abrufe Views in sieben Tagen herauf, lief aber nicht parallel im TV – und es wurde ein Tag mehr gemessen als bei den Aliens.

Abseits von kalten Zahlen lässt sich aber sagen, dass die meisterwartete Serie des Jahres ihrem Hype bisher einigermaßen gerecht wird. Schon unser Serien-Check fiel positiv aus und auch der Review-Aggregator Rotten Tomatoes attestiert einen Kritiken-Score von 96 Prozent. Gut, dass Showrunner Noah Hawley und sein Team bereits große Pläne für den weiteren Verlauf des Sci-Fi-Horror-Kosmos haben.

Alien: Earth spielt zwei Jahre vor den Ereignissen von Alien - Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt auf der Erde, wo fünf Mega-Konzerne um die Vorherrschaft buhlen. Als ein Forschungsraumschiff mit außerirdischen Wesen als Fracht abstürzt, wird ein von Synth-Mensch-Hybrid Wendy (Sydney Chandler) angeführtes Spezial-Team losgeschickt.

Wann gibt es neue Folgen der Alien-Serie auf Disney+ zu sehen?

Am heutigen Mittwoch, den 20. August ging die 3. Folge von Alien: Earth bei Disney+ online. Weiter geht es wöchentlich bis zum Staffelfinale (aka Episode 8) am 24. September. Offiziell bestätigt wurde eine 2. Season noch nicht, bei so erfreulichen Abrufzahlen stehen die Chancen aber nicht schlecht.

