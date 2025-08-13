Wednesday-Macher zerschmettern eine der größten Fan-Theorien: Sie beschäftigt seit 3 Jahren

Seit Staffel 1 wünschen sich zahlreiche Wednesday-Fans eine Liebesbeziehung zwischen der Addams Family-Tochter und ihrer Mitbewohnerin Enid Sinclair. Die Serien-Macher gaben dahingehend nun schlechte Nachrichten.

Neben Theorien um die Aufklärung der großen übernatürlichen Mysterien in Wednesday drehen sich zahlreiche Fankommentare und -spekulationen zum Netflix-Hit auf X, TikTok oder Reddit seit Erscheinen von Staffel 1 um ein bestimmtes Thema: Die Freundschaft zwischen Wednesday (Jenna Ortega) und ihrer Nevermore-Zimmergenossin Enid (Emma Myers), in der viele Anhänger:innen eine aufkeimende Liebesgeschichte sehen.

Die Wednesday-Macher Alfred Gough und Miles Millar erklärten nun ganz offiziell, ob WENCLAIR – so der Shipping-Name der beiden, zusammengesetzt aus Wednesdays Vornamen und Enids Nachnamen Sinclair – für die Netflix-Serie tatsächlich am Horizont steht. Die Antwort wird euch möglicherweise enttäuschen.

Enttäuschung für WENCLAIR-Fans: Wednesday-Macher planen keine Liebesgeschichte zwischen Wednesday und Enid

Im Gespräch mit Decider erklärte Al Gough, dass es zwischen Wednesday und Enid nicht um Liebe gehe, sondern um Freundschaft. Dennoch räumte er eine Sache ein:

Es ist eine Serie über weibliche Freundschaft und die Leute können darin lesen, was immer sie wollen, was toll ist. Ich meine, das ist das Schöne am Fernsehen, die Leute können es zu ihrem Eigenen machen, aber sie sind nur Freundinnen. Es ist eine Serie darüber, diese Freundschaft zwischen Frauen zu erforschen.

Miles Millar fügte hinzu:

Es ist großartig, dass die beiden auf diese Weise angenommen wurden. Ich denke, das ist etwas Besonderes und Einzigartiges. Es gibt diese Serie, die sich in ihrem Kern um diese zwei jugendlichen Mädchen dreht, die sich brauchen und diese Verbindung gefunden haben. Und sie sind sehr, sehr unterschiedlich.

Bei einem Interview mit dem News-Outlet Pride erklärte Jenna Ortega 2022, dass sie die Hintergründe für Wenclair-Theorien verstehen könne: "Ich denke, die Leute wollen starke Frauen mit starken Frauen zusammen sehen." Emma Myers verriet dazu gegenüber Elite Daily , dass sie und Ortega während der Dreharbeiten zu Staffel 1 regelmäßig auf einen berühmten Witz anspielten: "Wisst ihr, ich sage immer: 'Und sie waren Mitbewohnerinnen.' Jenna und ich haben das ständig zueinander gesagt. Das ist alles, was dazu gesagt werden muss. Ich denke, das bringt die Botschaft rüber."

Staffel 1 von Wednesday hat für die titelgebende Antiheldin ein Liebesdreieck zwischen Tyler (Hunter Doohan) aka Monster Hyde und ihrem Nevermore-Mitschüler Xavier (Percy Hynes White) entsponnen, während Enid mit Gorgon Ajax (Georgie Farmer) zusammengebracht wurde.

Die ersten vier Folgen von Staffel 2 haben das Liebesdrama zumindest für Wednesday gestrichen und den Fokus auf ihre Ermittlungen und ihre Verbindung zum Rest der Addams Family gelegt. Jenna Ortega erklärte im Vorfeld der neuen Season selbst, dass sie sich diese Fokusverschiebung für ihre Figur wünsche. Enid steckt hingegen nun in einem Liebesdreieck und hat ein Auge auf ihren neuen Werwolf-Kollegen Bruno (Noah B. Taylor) geworfen. Wie diese Geschichte ausgeht, erfahren wir womöglich schon bald bei Netflix.

Wann kommt Wednesday Staffel 2 Teil 2 zu Netflix?

Die restlichen vier Folgen von Wednesday Staffel 2 werden am 3. September 2025 bei Netflix eintreffen und dabei hoffentlich nicht nur diese 8 Fragen beantworten. Mehr zur neuen Wednesday-Staffel hört ihr in unserem Podcast:

Podcast zu Netflix' Wednesday-Rückkehr in Staffel 2

Nach drei Jahren Wartezeit meldet sich Netflix' Erfolgsserie Wednesday zurück und wir prüfen Staffel 2 des Fantasy-Hits auf Herz, Nieren und eiskalte Händchen. Zwischen Tim Burtons Fußabdruck, Jenna Ortegas schwarzen Tränen sowie Stalker- und Zombie-Sidekicks verdient das Wiedersehen viel Lob, aber auch etwas Kritik.

Ist es gut, dass wir mehr von der Addams Family zu sehen bekommen? Wir diskutieren alte und neue Figuren und sprechen im Spoiler-Teil auch über das Ende und welche Theorien wir zu Teil 2 von Staffel 2 haben, den Netflix am 3. September 2025 zeigt.


