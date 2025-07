Wednesday-Fans wollen nach dem neuen Staffel 2-Trailer nur eine Sache: "Mein Herz erträgt es nicht"

Im neuen Trailer zu Wednesday Staffel 2 hat Jenna Ortegas Heldin eine tragische Zukunftsvision um ihre Mitbewohnerin Enid. Für viele Fans kann Wednesdays Sorge nur eins bedeuten ...

In wenigen Wochen ist es so weit und die 2. Staffel von Wednesday trifft nach über zweieinhalb Jahren Wartezeit endlich bei Netflix ein. Erst gestern gab es mit dem brandneuen Trailer einen umfangreichen Vorgeschmack, was Fans darin erwartet. Allem Anschein nach drehen sich die kommenden Folgen maßgeblich um die Freundschaft zwischen Wednesday Addams (Jenna Ortega) und ihrer Mitbewohnerin Enid Sinclair (Emma Myers).

Denn Wednesday hat im Trailer eine düstere Zukunftsvision, in der Enid stirbt. Fortan will sie alles daran setzen, diese Vision zu verhindern. Wednesdays Worte dazu: "... oder ich sterbe." Zahlreiche Fans nahmen das Gesehene zum Anlass, in wilde Spekulationen zu verfallen – und sich abermals eine romantische Beziehung zwischen den beiden Figuren zu wünschen.

Fans sind über Wednesdays Sorge um Enid aus dem Häuschen – und hoffen auf queere Storyline

Dass viele Wednesday-Fans Jenna Ortegas titelgebende Heldin und ihre Mitbewohnerin Enid gerne als Paar zusammen sehen würden, ist nichts Neues. Schon in Staffel 1 gab es dahingehend zahlreiche Spekulationen und Kommentare, und der Shipping-Name WENCLAIR (bestehend aus WEdNesday und SinCLAIR) wurde geboren. Der neue Staffel 2-Trailer hat hier jedoch noch einmal ordentlich Öl ins Feuer gegossen.

"Bitte tötet Enid nicht" und "Alles dreht sich um Enid", lesen sich observierende und besorgte Kommentare unter dem Trailer auf X. "Wednesday tut alles, um Enids Tod zu verhindern. Mein Herz erträgt es nicht", schreibt ein anderer, emotional berührter Fan.

Weitere User:innen nennen das Kind dagegen beim Namen und packen gleich eigene Fan-Edits aus: "WENCLAIR ENDGAME", heißt es da etwa unter einer Ansammlung von diversen Pärchenfotos der Figuren. "Endlich!" betitelt ein weiterer Fan ein eigens kreiertes Video mit Zusammenschnitten der beiden aus Staffel 1.

"Wednesday Addams, du Enid-sexuelle Bitch, du rettest besser mein Mädchen", heißt es fordernd aus weiteren Reihen. "Staffel 2 nur über WENCLAIR zu machen, ist GENAU was wir wollten. Ich bin so glücklich", schreibt noch eine Person und fügt ein Regenbogen-Emoji zu einem schwarzen Herz- und Wolf-Emoji.

Wiederum andere Fans formulieren das Gesehene als einfache Frage. So postete ein Fan etwa die Regenbogen-Flagge mit einem Fragezeichen. Ein weiterer teilte ein Bild eines misstrauisch dreinblickenden Hundes mitsamt der Regenbogen-Flagge-Fragezeichen-Kombination.

Für andere Anhänger:innen besteht hier keine Frage mehr – sondern nur noch eine Antwort: "Wenclair wird diese Staffel lossegeln und ich erwarte nicht weniger nach diesem Trailer." "WENCLAIR!", schrei(b)t noch eine Person mit einer Ansammlung von Ausrufezeichen.

Kommt eine queere Storyline in Wednesday Staffel 2?

Ob Wenclair tatsächlich jemals über Fan-Wünsche und -Edits hinauskommt, darf jedoch leider stark bezweifelt werden. Während Wednesday mit Xavier (Percy Hynes White) und Tyler (Hunter Doohan) in Staffel 1 gleich zwei mögliche, männliche Love Interests an die Seite gestellt wurden, wurde dies von vielen als großer Kritikpunkt der Serie angesehen – unter anderem von Jenna Ortega selbst.

So versprach sie im Vorfeld von Staffel 2, dass sich die kommenden Folgen weniger mit Wednesdays potenziellen romantischen Abenteuern beschäftigen werden und stattdessen auf mehr Addams Family-Screentime, Horror, Mystery und Action gesetzt werde. Dass Xaviers Rolle nach Percy Hynes Whites Exit nicht neu besetzt wurde, untermauerte diese These weiter.

Dass wiederum Wednesday und Enid in Staffel 2 zusammenkommen, ist ebenso unwahrscheinlich – und im Sinne der Addams Family-Kultfigur und Ortegas Wünschen womöglich auch nicht sinnvoll. Stattdessen hätte Netflix hier die Möglichkeit, eine weibliche Heldin komplett ohne Love Interests zu zeichnen, die vielleicht sogar eher auf dem asexuellen Spektrum einzuordnen ist und Freundschaften priorisiert. Wie revolutionär wäre dieser Schritt wohl, inmitten der erfolgreichsten englischsprachigen Netflix-Serie aller Zeiten?

Was tatsächlich in Staffel 2 von Wednesday passiert, erfahren wir ab dem 6. August 2025. Dann zieht Teil 1 der neuen Season ins Streaming-Programm bei Netflix ein. Teil 2 folgt dann etwa einen Monat später, am 3. September 2025.