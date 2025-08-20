Wednesday, Stranger Things & Co.: Warum du Jahre auf neue Staffeln warten musst

Mehr als 1200 Tage müssen Fans auf neue Stranger Things-Folgen warten. Aber warum sind die Pausen zwischen Staffeln jetzt so lang? Diese Podcast-Folge erklärt die Gründe und verrät, wie es weitergeht.

Fast 1000 Tage liegen zwischen der ersten und der zweiten Staffel von Wednesday mit Jenna Ortega. Mit dieser langen Wartezeit sind Fans des Netflix-Hits nicht allein. Ob Stranger Things, Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht oder Severance: Jahrelange Wartezeiten zwischen neuen Staffeln gehören mittlerweile zum Standard.

In dieser Folge des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber erklären wir, warum manche Serien besonders darunter leiden, und welche Gründe dahinterstecken. Die langen Wartezeiten sind nämlich nicht nur auf die Coronavirus-Pandemie und den Doppelstreik in Hollywood 2023 zurückzuführen.

Warum dauert es Jahre, bis neue Staffeln von Wednesday, Stranger Things und Co. kommen?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Natürlich sind nicht alle Serien von den wachsenden Pausen zwischen neuen Staffeln betroffen. Shows wie Navy CIS oder The Rookie werden mit gewohnter Regelmäßigkeit produziert und warten so gut wie jedes Jahr mit neuen Episoden auf.

Ganz anders sieht es aber bei einigen Streaming-Hits aus, deren Kinder-Stars dank der Pausen zum Teil kaum wiederzuerkennen sind. Das Problem der langen Wartezeiten schlägt sich auf bestimmte Genres negativer aus als auf andere und hat mancher Serie vermutlich eine schnellere Absetzung beschert. Warum es uns noch lange verfolgen wird, erfahrt ihr im Podcast.

Timecodes:

00:08:18 - Was machen die Wartezeiten mit Fans?

00:33:52 - Was sind die Gründe?

00:52:46 - Wird das so weitergehen?

Streamgestöber: Dein Moviepilot-Podcast zu den besten Serien und Filmen im Stream

Wenn euch die Streamgestöber-Folge gefällt, könnt ihr uns einfach bei Spotify und der Podcast-App eures Vertrauens abonnieren. Ganz besonders freuen wir uns über eure Bewertung und einen Kommentar bei Apple Podcasts oder Spotify.

Streamgestöber, der Podcast von Moviepilot, wird gesponsert von MagentaTV. MagentaTV ist das TV- und Streaming-Angebot der Telekom, welches Fernsehen in HD-Qualität und Streaming auf einer Plattform bündelt. Hier könnt ihr das gesamte Entertainment-Programm über eine Benutzeroberfläche komfortabel nutzen.

Serien-Highlight bei MagentaTV im August: Outlander - Blood of my Blood

Outlander: Blood of My Blood - S01 Trailer (Deutsche UT) HD

Mit dabei: Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, RTL+, AppleTV+, Paramount+, WOW; DAZN, Mediatheken sowie MagentaTV+ mit einer einzigartigen Auswahl an Originals und Exclusives und vielen internationalen Top-Serien und -Filmen, wie die finale Staffel von The Handmaid's Tale, das Historien-Epos Rise of the Raven, der amerikanisch-israelische Thriller The German, das Outlander-Prequel Blood of My Blood und natürlich die neuesten Staffeln der The Walking-Dead Spin-offs Dead City und Daryl Dixon. Erste Folgen dieser und anderer Top-Serien kannst du sogar kostenlos und ohne Login auf www.magenta.tv streamen.



Du willst mehr? Dann teste jetzt einfach die ganze Vielfalt von MagentaTV sieben Tage kostenfrei – im Testzeitraum täglich kündbar, danach 10 € mtl. Alles funktioniert völlig unabhängig vom Internetanbieter über TV-App, -Stick oder -Box – flexibel monatlich kündbar. Für das ultimative Streaming-Erlebnis gibt's den MagentaTV MegaStream-Tarif mit Netflix, Disney+, RTL+, AppleTV+ für nur 30 € mtl. Alle weiteren Infos zu MagentaTV findest du hier .

Feedback und Streaming-Tipps für unseren Podcast könnt ihr gerne an podcast@moviepilot.de schicken. Oder schickt uns gleich eine kleine Sprachnachricht per Mail, mit der ihr Teil einer der nächsten Folgen werden könnt.