"Wer glaubst du, wer du bist": Blue Bloods-Star Tom Selleck hat sich für eine seiner größten Rollen mit dem Sender angelegt

Für Blue Bloods-Star Tom Selleck sind seine Rollen eine persönliche Angelegenheit. So persönlich, dass er sogar zu Beginn seiner Karriere bereit war, ein hohes Risiko einzugehen.

Bevor er Teil des Blue Bloods - Crime Scene New York-Serienuniversums wurde, trat Tom Selleck in seiner berühmten Rolle als Magnum auf. Was viele nicht wissen: Ohne den Schauspieler hätte es den charismatischen Privatdetektiv nie gegeben. Und das in mehrfacher Hinsicht.

Ohne Tom Selleck wäre Magnum nicht die Serie, die wir heute kennen: Der Blue Bloods-Star riskierte damals alles

Wie Fandom Wire vor einiger Zeit berichtete, startete die Karriere von Fernseh-Star Tom Selleck mit einem großen Knall. Oder besser gesagt: Sie startete beinahe gar nicht. Denn ausgerechnet jene Krimiserie, die den Schauspieler berühmt machen sollte, führte zu einer großen Auseinandersetzung zwischen ihm und dem verantwortlichen Sender.

Als Hauptfigur Thomas Magnum der gleichnamigen Serie spielte Selleck eine Figur, die für ihren Humor und eine durchaus vielseitige Charakterzeichnung bekannt war. Das war aber ursprünglich gar nicht vorgesehen. In der originalen Drehbuchfassung war Thomas Magnum wohl mehr ein austauschbarer Actionhelden-Verschnitt.

Insgesamt war das Drehbuch wohl derart miserabel, dass selbst der damals frisch besetzte No Name-Darsteller Tom Selleck sich berufen fühlte, ein Machtwort zu sprechen. So erzählte er Esquire im Interview:

Ich habe mich gewehrt und 'Nein' gesagt. Das Studio meinte: 'Für wen hältst du dich eigentlich? Du warst noch nie auf Sendung.' Aber sie haben einen neuen Autor engagiert, der eine großartige Pilotfolge geschrieben hat.

Dies tat er anscheinend auf Anraten seines ehemaligen Schauspielkollegen und Freundes James Garner aus der Serie Detektiv Rockford - Anruf genügt. Tom Selleck zitierte ihn später, wiederum im Gespräch mit Esquire:

Du hast keine Macht, aber wenn sie dich für diese Rolle wollen, wirst du nie mehr Macht haben als in diesem Moment.

Ein gewagter, aber cleverer Rat, der letztlich zum Erfolg führte. Somit war eine der größten Fernseh-Legenden geboren und Thomas Magnum war bereit, im sonnigen Hawaii auf Verbrecherjagd zu gehen. Als vollwertiger Charakter, der über das Action-Klischee hinauswachsen durfte und acht Staffeln lang sein Publikum begeisterte.