Wer Wednesday Staffel 2 liebt, sollte diesen Film nicht verpassen: Er erinnert wahnwitzig an die beste Folge

Für Wednesday-Fans gehört Folge 6 der 2. Staffel zu den besten Episoden der Netflix-Serie. Wenn ihr vom Körpertausch-Konzept nicht genug bekommt, dürft ihr diesen Film nicht verpassen.

Wednesday-Fans erwartete zu Beginn der 6. Folge von Staffel 2 eine echte Überraschung, als Wednesday (Jenna Ortega) urplötzlich mit pinkem Pullover und Schleifen im Haar eine freudig motivierte Choreografie zu Blackpinks Song BOOMBAYA auf dem Schulhof der Nevermore Academy hinlegt. Wie sich im späteren Verlauf der Episode herausstellt, haben Enid (Emma Myers) und Wednesday in diesem Moment bereits die Körper getauscht.

Die Konzeptfolge sorgt für zahlreiche lustige Szenen, die weit über eine tanzende Wednesday und eine Cello-spielende Enid hinausgehen. Dabei ist das Körpertauschkonzept natürlich nicht neu. Eine der bekanntesten Ausführungen dessen erstreckt sich in den Verfilmungen des Romans Verrückter Freitag (im englischen Original: Freaky Friday), die 2003 eine überaus beliebte Adaption mit Jamie Lee Curtis und Lindsay Lohan hervorgebracht hat. Wer den Film noch nicht kennt, sollte nach Wednesday unbedingt reinschauen.

Nach Wednesday Staffel 2: Freaky Friday mit Lindsay Lohan und Jamie Lee Curtis ist Körpertausch-Gold

Freaky Friday - Ein voll verrückter Freitag dreht sich um das Mutter-Tochter-Gespann Tess (Curtis) und Anna (Lohan), die auf den ersten Blick unterschiedlicher nicht sein könnten. Während Tess einem geregelten Job als Theraupeutin nachgeht und nach dem Tod ihres Mannes Heiratspläne mit ihrem neuen Freund (Mark Harmon) schmiedet, ist Anna gerade in ihrer rebellischen Teenie-Phase und hat nichts als ihre Band Pink Slip und den süßen Jake (Chad Michael Murray) im Kopf.

Als die Meinungen der beiden bei einem Restaurantbesuch einmal mehr mit Karacho aufeinanderprallen, werden sie mit einem Zauber belegt – und wachen am nächsten Morgen im Körper der jeweils anderen auf. Erst wenn sie lernen, die Perspektive der anderen zu verstehen, können sich beide wieder zurückverwandeln. Dumm nur, dass Anna und Tess erst gar nicht daran denken, sich in ihre Körperträgerin einzufühlen und stattdessen zunächst für jede Menge Chaos sorgen.

Jeder Wednesday-Fan sollte bei dieser Inhaltsbeschreibung hellhörig werden, denn Folge 6 der 2. Staffel folgt genau dem gleichen Prinzip. Darin müssen Wednesday und Enid ebenfalls lernen, einander zu verstehen, um sich wieder zurückverwandeln zu können. Der Weg dahin ist jedoch steinig und mit zahlreichen Szenen gespickt, in denen die beiden Figuren einander eins auswischen wollen, bevor sie schließlich lernen, zusammenzuarbeiten.

Freaky Friday - Ein voll verrückter Freitag basiert auf dem Roman Verrückter Freitag von Mary Rogers aus dem Jahr 1972 und wurde erstmals 1976 verfilmt. Darin schlüpften Jodie Foster und Barbara Harris in die Hauptrollen. Kindern der 2000er Jahre dürfte jedoch die Version mit Curtis und Lohan besser bekannt sein, die 2003 zum absoluten Hit wurde und eine ganze Generation von Teenies prägte.

Ebenso wie die Wednesday-Folge von dem großartigen Spiel von Jenna Ortega und Emma Myers lebt, die darin völlig gegensätzlich als sonst agieren, ist auch das Zusammenspiel von Lohan und Curtis absolutes Comedy-Gold. Beide sind sich in Feaky Friday für keinen Lacher zu schade und sorgen am Ende auch für einige bewegende Szenen.

Wo könnt ihr Freaky Friday mit Lindsay Lohan und Jamie Lee Curtis schauen?

Freaky Friday - Ein voll verrückter Freitag streamt aktuell im Abo bei Disney+. Erst dieses Jahr hat der Film mit Freakier Friday 22 Jahre später eine Fortsetzung erhalten, in der Curtis und Lohan noch einmal als Tess und Anna zu sehen waren. Diesmal ist Anna jedoch selbst Mutter – und erlebt einen Körpertausch mit ihrer eigenen Tochter. Das Sequel startete am 7. August 2025 in den deutschen Kinos.

Mehr zu Wednesday:

Podcast zu Netflix’ Wednesday-Rückkehr in Staffel 2

Nach drei Jahren Wartezeit meldet sich Netflix’ Erfolgsserie Wednesday zurück und wir prüfen Staffel 2 des Fantasy-Hits auf Herz, Nieren und eiskalte Händchen. Zwischen Tim Burtons Fußabdruck, Jenna Ortegas schwarzen Tränen sowie Stalker- und Zombie-Sidekicks verdient das Wiedersehen viel Lob, aber auch etwas Kritik.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ist es gut, dass wir mehr von der Addams Family zu sehen bekommen? Wir diskutieren alte und neue Figuren und sprechen im Spoiler-Teil auch über das Ende und welche Theorien wir zu Teil 2 von Staffel 2 haben, den Netflix am 3. September 2025 zeigt.

