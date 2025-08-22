Wer wird Millionär? startet im September mit neuen Folgen: Eine Änderung dürfte Fans besonders freuen

Wer wird Millionär? kehrt nach einer langen Sommerpause ins RTL-Programm zurück. Ab wann es neue Folgen gibt, erfahrt ihr hier.

Seit 26 Jahren setzt RTL auf Wer wird Millionär? und Günther Jauch. Kein Wunder, die Sendung ist mittlerweile die bekannteste Quizshow Deutschlands. Seit Juni ist Jauch in Sommerpause, doch die ist bald beendet. Wir verraten euch, wann es neue Folgen von Wer wird Millionär? gibt.

Wer wird Millionär? startet im September mit einer kleinen Änderung

Wie RTL bekanntgegeben hat, startet Wer wird Millionär? am Montag, den 15. September um 20:15 Uhr auf dem Privatsender. Danach wird die Quizshow wieder regulär jeden Montag ausgestrahlt. Die Auftaktfolge läuft bis 23:15 Uhr und wird im Anschluss von Spiegel TV abgelöst.

Eine kleine Änderung im Programm dürfte Zuschauer:innen besonders freuen: RTL Direkt hatte das Quiz in den vergangenen Jahren mehrfach unterbrochen, doch das ist jetzt Geschichte. Die Nachrichtensendung wird ausfallen.

RTL holt Raab-Show zurück ins Programm

Kurz nach dem Wer wird Millionär?-Auftakt dürfen sich Fans auf Nachschub von Stefan Raab freuen. RTL holt Raabs Pokernacht zurück ins Programm. Am 18. September läuft eine neue Ausgabe um 22:15 Uhr. Die Gäste sind bislang noch nicht bekannt. Fest steht aber: Elton tritt wie immer als Gegner an und Jana Wosnitza ist Gastgeberin und führt als Moderatorin durch den Abend. Cornelius Küpper kommentiert. Das Konzept bleibt unverändert.