Tagesschau-Moderatorin gesteht kuriose Kindheitserinnerung: Mit 9 Jahren saß sie bereits hinterm Steuer

Tagesschau-Ikone Judith Rakers wirkt im TV stets hochprofessionell. Bei der mdr-Talkshow Riverboat zeigte sie sich jedoch von ihrer lockeren Seite und überraschte prompt mit einer kuriosen Anekdote aus ihrer Kindheit.

Judith Rakers ist eins der bekanntesten Gesichter im deutschen TV. Die gebürtige Paderbornerin war von 2005 bis 2024 als Tagesschau-Sprecherin zu sehen und begeisterte täglich ein Millionenpublikum mit ihrer hochprofessionellen Art.

Inzwischen zeigt sich die TV-Ikone aber immer häufiger von ihrer lockeren Seite und plaudert ganz ungeniert über witzige Geschichten aus ihrem Alltag. Beim mdr-Talk Riverboat gab sie nun eine ziemlich kuriose Anekdote zum Besten: Sie saß bereits als Kind hinterm Steuer eines PKWs.

Judith Rakers konnte bereits als Kind Autofahren: "War total nervös"

Judith Rakers machte nach ihrem Tagesschau-Ende 2024 eine drastische Verwandlung vor den Augen ihrer Fans durch: Die 49-jährige Sprecherin legte ihr bierernstes Image als Nachrichtensprecherin ab und tauschte Blazer gegen Gartenschürze. Denn Rakers liebt die Natur über alles und teilt auf ihren Social-Media-Kanälen Eindrücke aus ihrem gemütlichen Leben auf dem Land.

In der mdr-Talkshow Riverboat überraschte Rakers das Publikum jetzt aber mit einer ziemlich kuriosen Geschichte. Denn ihr Vater habe darauf bestanden, dass sie bereits im Alter von nur 9 Jahren das Autofahren lernte. Ihr Vater sei der Überzeugung gewesen, dass frühes Üben aus ihr eine sicherere Fahrerin machen würde:

Mein Vater fand, wenn man etwas, das so gefährlich ist wie Autofahren, wenn man das früh lernt und das in Fleisch und Blut übergeht, dass das sicherer ist als, wenn man das erst mit 18, 19 lernt.

Judith Rakers war als 9-Jährige allerdings noch so klein, dass sie beim Autofahren auf mehreren Kissen sitzen musste, um überhaupt aus der Frontscheibe sehen zu können. Die Ex-Nachrichtensprecherin sei beim Üben immer extrem nervös gewesen, da sie panische Angst davor hatte, dass ihre heimlichen Übungsfahrten auffliegen: "Manchmal kam mir ein Auto gegenüber und dann wurde ich total nervös: 'Papa, Papa, da kommt einer, der sieht doch, dass ich noch ein Kind bin.'" Ihr Vater habe sie aber beruhigen können, in dem er sagte:"Wenn du dich jetzt aufregst, dann sieht der das. Sonst denkt der einfach nur, du bist klein."