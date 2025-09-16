13 Jahre vor Wednesday: So sah Jenna Ortega zu Beginn ihrer Karriere aus – und ohne geflochtene Zöpfe

Als ikonischer Addams Family-Sprössling zieht Jenna Ortega in Wednesday ein Millionen-Publikum in ihren Bann. Doch woher kennt man sie eigentlich noch?

Als Wednesday gibt Jenna Ortega (Beetlejuice Beetlejuice, Hurry Up Tomorrow) derzeit bei Netflix eine grandiose Performance. Was dabei nicht fehlen darf: Die strengen Zöpfe – und der hypnotische Blick. Die Serie aus dem Addams Family-Universum ist ein echter Kontrast zu ihren anfänglichen Rollen als Kinderdarstellerin.

Von der Kinderdarstellerin zur schrägen Kultfigur: Jenna Ortega hat sich neu erfunden

Vor 13 Jahren startete Jenna Ortega ihre schauspielerische Laufbahn. Ihren ersten Auftritt hatte sie 2012 in der Sitcom Rob. Hier spielte sie in der ersten (und einzigen) Staffel der Serie ein (namenloses) Mädchen in Folge 6 namens The Baby Bug.

Weiter ging es mit Gastauftritten in CSI: NY, Insidious: Chapter 2 und Iron Man 3. In letztgenanntem verkörperte sie die Tochter des Vizepräsidenten.

Zwischen 2014 und 2019 trat sie in 30 Episoden der Serie Jane the Virgin auf, wo sie die jüngere Version der Hauptfigur Jane Villanueva darstellte.

Von 2016 bis 2018 war Ortega in ihrer ersten Hauptrolle zu sehen: In der Jugend-Sitcom Mittendrin und kein Entkommen spielt sie Harley Diaz.

Harley, ein zu Beginn der Serie 12-jähriges Mädchen, lebt mit ihrer Familie in Massachusetts. Dabei muss sie sich in ihrem Alltag gegen sechs Geschwister behaupten.

Auch in Filmen wie Yes Day, Scream oder X sammelte die Schauspielerin Erfahrungen vor der Kamera, bevor sie 2022 als Wednesday Addams gecastet wurde, die liebenswert-schräge Hauptfigur aus der gleichnamigen Horror-Serie auf Netflix.

Anscheinend ist Ortega durch Wednesday auf den Geschmack gekommen, was morbide Rollen betrifft: Erst in diesem Jahr spielte sie in der Horrorkomödie Death of a Unicorn sowie dem Psychothriller Hurry Up Tomorrow mit.