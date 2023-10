175 Millionen verbrannt: Heute läuft ein Superhelden-Film im TV, der so unbeliebt und erfolglos war, dass er nur 5 Jahre später (viel besser) neu aufgelegt wurde

Das Urteil der Fans war im Jahr 2016 eindeutig: Dieses Superhelden-Team hat keine Zukunft. Heute läuft einer der bizarrsten Fehlschläge der letzten Jahre im TV.

Die Geschichte von Suicide Squad ist wohl einzigartig in der Blockbuster-Historie: 2016 brachte DC den Superhelden-Film als Milliarden-Blockbuster in Stellung. Eine aufwendige Marketing-Kampagne, Stars wie Will Smith und Margot Robbie und etliche Re-Shoots gingen dem Start voraus.

Es brachte alles nichts. Die meisten Fans und die Kritik sowieso konnten mit dem Film nichts anfangen. Ein kompletter Neustart musste her. Heute könnt ihr Suicide Squad 1.0 im TV sehen.

Worum geht es Suicide Squad ?

Die Suicide Squad ist eine Gruppe von Superbösewichten, die sich im Auftrag der US-Regierung zu einem Himmelfahrtskommando zusammenfinden, um dem Strafvollzug zu entgehen. Die illustre Runde besteht aus dem kriegserprobten Rick Flagg (Joel Kinnaman), Harley Quinn (Margot Robbie), dem schießwütigen Deadshot (Will Smith), Captain Boomerang (Jai Courtney) und weiteren düsteren Gestalten. Ihre Gegnerin: Enchantress (Cara Delevingne).

Suicide Squad war ein millionenschweres Desaster, das (viel) besser neu aufgelegt wurde

DC The Suicide Squad

Deftige 175 Millionen US-Dollar kostete allein die Produktion des Films, das immense Marketing-Budget ist da noch gar nicht eingerechnet. An den Kinokassen lief der Film weit unter den Erwartungen: nur knapp 750 Millionen Dollar kamen zusammen – zu wenig für einen Film, der eigentlich zumindest in die Nähe der Milliarden-Grenze kommen sollte.

Noch verheerender war aber das Fan-Echo. Das ist die Bilanz:

58 Prozent bei Rotten Tomatoes

40 Prozent bei Meta Critic

5,7 Punkte bei Moviepilot

Dieses Team hatte keine Zukunft. Anstelle der erhofften Fortsetzung erhielt Suicide Squad deshalb 5 Jahre später einen Soft-Reboot. Stars wie Will Smith kehrten in James Gunns The Suicide Squad aus dem Jahr 2021 nicht zurück.

An der Ausgangslage änderte sich aber so gut wie nichts. Den Bewertungen half die Neuauflage: Bei Moviepilot kriegt der Reboot eine sehr gute 7 von 10. Er ist bei Fans viel beliebter und zog etwa das Serien-Spin-off Peacemaker nach sich. Allerdings zerschellte die Neuauflage an der während der Pandemie eher zurückhaltenden Kinolust.

Zum Thema:

Stream oder TV: Wann und wo läuft Suicide Squad?

ProSieben zeigt Suicide Squad heute am Freitag um 20.15 Uhr. Die Wiederholung läuft am kommenden Sonntag um 22.25 Uhr. Ihr könnt den Film alternativ bei Netflix streamen.