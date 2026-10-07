Heute im TV: Knapp 4 Stunden langer Sci-Fi-Marathon, in dem die Menschheit schon komplett am Ende ist

Science-Fiction-Fan David erklärt euch in diesem TV-Tipp, welche zwei Blockbuster ihr euch heute Abend direkt hintereinander reinpfeifen solltet – und weswegen.

Wir steuern auf eine globale Katastrophe zu. Klimakollaps und Politik führen geradewegs in den Abgrund. Aber ob die Menschheit bald so dermaßen am Ende sein wird, wie es in Elysium und Oblivion der Fall ist, steht natürlich noch nicht fest. Wir können nur hoffen, dass es nicht so kommt und uns die abschreckenden Sci-Fi-Beispiele heute Abend im TV anschauen.

Los geht es ab 20:15 Uhr mit Elysium samt Odyssee-Star Matt Damon, und zwar bei Kabel Eins. Im Anschluss folgt dann ab 22:30 Uhr Oblivion mit Tom Cruise. Allerdings wird Elysium nur in der um 26 Sekunden gekürzten FSK 12-Version gezeigt. Eine ungeschnittene Wiederholung gibt es ab 0:55 Uhr. Ansonsten könnt ihr die beiden Sci-Fi-Blockbuster natürlich auch online streamen, und zwar bei diesen Anbietern.

Heute im TV: Darum geht's in den Sci-Fi-Filmen Elysium und Oblivion

In Elysium haben sich die Wohlhabenden auf eine Raumstation im Orbit der Erde verzogen, während die Armen und Kranken ihr Dasein noch auf der massiv heruntergewirtschafteten Planetenoberfläche fristen müssen. Der ausgebeutete Ex-Sträfling Max (Damon) wird so stark verstrahlt, dass er nichts mehr zu verlieren hat und gegen die herrschende Ordnung aufbegehrt. Ihm gegenüber stehen die skrupellose Secretary Rhodes (Jodie Foster) und der Söldner Kruger (Sharlto Copley).

In Oblivion sieht es ähnlich finster aus. Auch hier leben die meisten verbliebenen Menschen auf einer Raumstation. Nur wurde die Erde hier größtenteils durch einen Krieg gegen Außerirdische zerstört. Nur wenige Menschen überwachen auf der Erde noch den Abbau von Ressourcen und zu ihnen gehört Jack (Cruise). Als der bei einem Routine-Einsatz eine mysteriöse Person trifft, die er ausgerechnet aus seinen Träumen kennt, macht sich in ihm große Unsicherheit breit.

Elysium und Oblivion sind echte Sci-Fi-Kracher, die vor allem mit ihren Bildern begeistern

Neill Blomkamp mag seinen eigenen Film Elysium zwar nicht mehr besonders gerne, er weist aber immer noch viele der Qualitäten auf, die unter anderem auch District 9 auszeichnen. Dezidierte Gesellschaftskritik trifft auf die klinisch reine Raumstation im utopischen Look und den dreckigen Widerstandskämpfer-Vibe, der Matt Damon und sein Exoskelett umweht.

In Oblivion wird der klinisch-futuristische Look weitaus stärker auf die Spitze getrieben und mit noch atemberaubenderen Bildern garniert. Der Film fesselt aber vor allem durch seine spannende, extrem mysteriöse Atmosphäre und die vielen Wendungen, die die abgefahrene Sci-Fi-Geschichte rund um Jack und seine Existenz nimmt.