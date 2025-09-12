65 Zoll großer OLED-Fernseher fast 50 Prozent reduziert: Holt euch diesen starken 4K-Smart-TV von Samsung jetzt zum Tiefstpreis!

Einen hervorragenden OLED-Fernseher mit 65 Zoll von Samsung gibt es jetzt bei Amazon günstig wie nie. Schnappt euch den gut bewerteten 4K-Smart-TV zum Tiefstpreis.

Samsungs erst im Frühjahr erschienener OLED-Mittelklassefernseher S90F setzt nicht nur auf eine starke Ausstattung mit brillanter Bildqualität, die teureren Topmodellen kaum nachsteht, sondern hat auch gute Rezensionen und Testwertungen eingefahren. Bei Amazon bekommt ihr ihn in 65 Zoll jetzt um satte 47 Prozent reduziert im Angebot *, verglichen mit der Preisempfehlung. Günstiger gab es das noch nicht. Auch MediaMarkt * und Saturn * haben aktuell den Tiefstpreis, allerdings kommen hier noch Versandkosten hinzu.

Samsung OLED-TV um 47% reduziert! Deal Jetzt zum Angebot

Das bietet Samsungs OLED-TV S90F

In scharfer 4K/UHD-Auflösung bietet der Samsung S90F auf großen 65 Zoll dank des hellen OLED-Panels hervorragende Farben, Kontrasten und Schwarzwerte, gepaart mit flüssigen 144 Hertz Bildwiederholrate. Hinzu kommt ein breiter HDR-Support mit HDR10+ und Co., wobei auf Dolby Vision verzichtet wird. Dabei sind aber auch zahlreiche Bildanpassungsmöglichkeiten, inklusive KI-Unterstützung.

Ein integriertes 2.1-Audiosystem mit 40 Watt und Support für Dolby Atmos sorgt unterdessen für ordentlichen Sound, ergänzt von diversen Konnektivitätsoptionen. Ebenso gibt es zahlreiche Smart-TV-Funktionen dank Samsungs Tizen-Betriebssystem, wie etwa Apps und Streaming-Features, USB-Aufnahme oder Sprachassistenten.

Mit an Bord sind obendrein auch einige wichtige Gaming-Funktionen für ein latenzarmes und qualitativ hochwertiges Spielerlebnis, darunter HDMI 2.1, ALLM (Auto Low Latency Mode), VRR (Variable Refresh Rate) und AMD FreeSync Premium Pro. Weitere Details zur umfangreichen Ausstattung findet ihr auch bei Amazon. *

Rezensionen und Test: So gut ist der OLED-TV von Samsung

In den Amazon-Rezensionen * kommen die Mittelklasse-OLEDs von Samsung mit durchschnittlich 4,4 von 5 Sternen gut weg und auch Fachtest bei bei Hifi.de gab es mit 9,3 von 10 Punkten eine sehr gute Testertung. Demnach überzeugt der Samsung OLED S90F mit Bedienkomfort, Brillanz und Spitzenhelligkeit, gutem Klang, vielen Apps und umfangreiche Features für Gaming sowie TV-Empfang.

Das alles mache ihn zu einem empfehlenswerten Alleskönner, der kaum Wünsche offen lässt. Besonders hervorgehoben wurden außerdem unter anderem das brillante Bild mit hoher Helligkeit und tiefem Schwarz, viermal HDMI 2.1 für Gaming und die Sprachsteuerung. Als nachteilig wurden lediglich das Fehlen eines Kopfhöreranschlusses und von Dolby Vision angekreidet.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.