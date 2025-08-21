Action-Hit von Amazon geht mit neuer Serie weiter: Neuer Trailer mit Chris Pratt entfesselt knallhartes Inferno

In wenigen Tagen startet die The Terminal List-Prequel-Serie Dark Wolf auf Amazon Prime Video. Der neue Trailer mit Chris Pratt und Taylor Kitsch entfesselt schon jetzt ein Action-Inferno.

Egal ob Reacher, Butterfly oder The Night Agent: Action- und Agenten-Stoffe beweisen sich für Streaming-Dienste wie Amazon Prime Video oder Netflix in den letzten Jahren als echte Goldgrube. Eines dieser Beispiele ist auch The Terminal List - Die Abschussliste, die 2022 bei Prime Video mit Chris Pratt in der Hauptrolle zum Mega-Erfolg wurde.

Jetzt dürfen sich Fans auf die Prequel-Serie The Terminal List: Dark Wolf freuen, die schon in wenigen Tagen beim Streamer startet. Was euch darin erwartet, verrät euch jetzt der neue Trailer.

Seht hier den neuen Trailer zu The Terminal List: Dark Wolf

The Terminal List: Dark Wolf - S01 Trailer Agents (English) HD

The Terminal List: Dark Wolf bei Prime Video – darum geht's in der Prequel-Serie mit Taylor Kitsch und Chris Pratt

Die Karriere von Ben Edwards (Taylor Kitsch) als Elitesoldat der Navy SEALs findet ein abruptes Ende, als er bei einer Mission einen wichtigen Informanten der CIA umbringt. So trennen sich auch die Wege zwischen ihm und seinem Kollegen James Reece (Chris Pratt), der den Navy SEALs weiterhin treu bleibt.

Doch überraschend klopft die CIA an Bens Haustür und bietet ihm einen Job an, um als Teil einer Sondereinheit verdeckte Einsätze durchzuführen. Doch die Opfer, die die dunkle Seite des Kriegs gegen den Terror fordern, beginnen Ben nach und nach zu verändern.

Die Prequel-Serie wurde von Drehbuchautor Jack Carr und Showrunner David DiGilio entwickelt, die bereits als kreative Kräfte hinter The Terminal List standen. Neben Kitsch und Pratt sind in The Terminal List: Dark Wolf unter anderem Luke Hemsworth (Westworld), Tom Hopper (The Umbrella Academy) und Rona-Lee Shim'on (Fauda) zu sehen.

Wann kommt The Terminal List: Dark Wolf zu Amazon Prime Video?

Lange müssen sich Fans nicht mehr gedulden. Denn The Terminal List: Dark Wolf startet bereits am 27. August 2025 bei Amazon Prime Video. Zum Start werden direkt drei Folgen auf einmal erscheinen. Danach folgt immer mittwochs eine neue Episode. Die 1. Staffel umfasst sieben Folgen. Eine 2. Staffel der Hauptserie wurde dazu längst bestätigt.

