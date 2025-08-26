Action-Hit von Amazon geht morgen mit neuer Serie weiter: Knallhartes Inferno mit Chris Pratt und zwei unterschätzten Netflix-Stars

Die Prequel-Serie zum Amazon-Hit The Terminal List steht in den Startlöchern. In Dark Wolf tritt Taylor Kitsch neben Chris Pratt ins Scheinwerferlicht und entfesselt knallharte Action.

Reacher, Countdown, Butterfly oder The Night Agent: Die Liste von Action- und Agenten-Stoffen im Streaming-Programm von Amazon Prime Video oder Netflix ist reichhaltig und bewährt sich seit Jahren als Publikums-Magnet. The Terminal List - Die Abschussliste bildet dabei keine Ausnahme und ist 2022 mit Chris Pratt in der Hauptrolle zum Mega-Hit für Prime Video geworden.

Drei Jahre später dürfen sich Fans über die Prequel-Serie The Terminal List: Dark Wolf freuen, die jetzt endlich ins Amazon-Programm einzieht. Darin tritt Taylor Kitschs Figur Ben Edwards ins Scheinwerferlicht, der viele Jahre vor den Eregnissen der Mutterserie von den Navy SEALs zur CIA abwanderte.

The Terminal List: Dark Wolf bei Amazon – Darum geht's in der Action-Serie mit Taylor Kitsch

Ben Edwards' (Kitsch) Karriere als Elitesoldat der Navy SEALs wird von einem Tag auf den anderen auf den Kopf gestellt, als er bei einem Einsatz einen wichtigen Informanten der CIA tötet. Fortan wird er aus seinem Dienst entlassen und muss sich von seinem Kollegen und besten Freund James Reece (Pratt) verabschieden, der weiterhin bei der Einheit arbeitet.

Als überraschend die CIA an Bens Tür klopft und ihm einen Job anbietet, wendet sich einmal mehr das Blatt. Für eine Sondereinheit soll er verdeckte und gefährliche Einsätze durchführen. Doch die Opfer, die diese Seite des Krieges über die Jahre fordert, beginnen Ben tief im Inneren zu verändern.

Schaut hier noch einen Trailer zu The Terminal List: Dark Wolf

The Terminal List: Dark Wolf - S01 Trailer Agents (English) HD

The Terminal List: Dark Wolf wurde von Showrunner David DiGilio und Drehbuchautor Jack Carr entwickelt, die bereits die kreativen Zügel der Hauptserie in der Hand hatten. Während Chris Pratt hier in einer Nebenrolle zurückkehrt, liegt der Fokus des Prequels auf Taylor Kitsch, der sich zuletzt etwa in Netflix-Hit American Primeval beweisen konnte. Als neue Gesichter im Cast sind unter anderem der aus The Umbrella Academy bekannte Tom Hopper sowie Luke Hemsworth (Westworld) und Rona-Lee Shim'on (Fauda) zu sehen.

Wann kommt The Terminal List: Dark Wolf mit Taylor Kitsch zu Amazon?

The Terminal List: Dark Wolf startet am 27. August 2025 bei Amazon Prime Video im Streaming-Abo. Direkt zum Start treffen drei Folgen der Prequel-Serie im Programm ein. Danach folgt immer mittwochs im Wochentakt eine neue Episode. Die 1. Staffel von Dark Wolf umfasst insgesamt sieben Folgen. Demnach ergibt sich folgender Veröffentlichungsplan:

27. August 2025: Folge 1 bis 3

3. September 2025: Folge 4

10. September 2025: Folge 5

17. September 2025: Folge 6

24. September 2025: Folge 7

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

