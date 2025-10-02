Harte Action-Serie vom Yellowstone-Macher in den Netflix-Charts: Jetzt ist Staffel 3 bestätigt

Die Serien-Charts von Netflix werden derzeit von einer actiongeladenen Militärserie besiedelt. Jetzt die offizielle Bestätigung: Die Mission wird mit weiteren Folgen fortgesetzt.

Wer die Karriere von Zoe Saldaña oder die Serien-Charts von Netflix im Auge behalten hat, weiß bereits über Lioness bescheid. Dabei handelt es sich um ein actiongeladenes Militärdrama von Yellowstone-Macher Taylor Sheridan, in dem die aus Star Trek und Guardians of the Galaxy bekannte Schauspielerin als CIA-Ausbilderin auftritt.

Bisher gibt es zwei Staffeln mit insgesamt 16 Episoden von Lioness. Aber dabei soll es nicht bleiben, wie jetzt bekannt wurde.

Action-Serie Lioness von Yellowstone-Macher soll mit 3. Staffel weitergehen

Fans von Lioness haben jetzt offiziell die Lizenz zum Aufatmen, denn wie Deadline meldet, hat der Original-Streamer Paramount+ das Format um eine weitere Season verlängert. Warum das wieder etwas gedauert hat, hatte einen Grund: Hauptdarstellerin Saldaña, die gleichzeitig als ausführende Produzentin fungiert, war nämlich längst für mindestens drei Staffeln an Bord, ihr Co-Star Nicole Kidman jedoch nicht. So musste erst ein neuer Deal ausgehandelt und gecheckt werden, wie das mit dem Terminkalender der vielbeschäftigten Hochkaräterin zusammenpasst.

Inoffiziell war bereits im August bekannt, dass es eine 3. Staffel geben würde, denn die Sheridan-Produktion hatte bereits neue Zelte in Texas aufgeschlagen. Bis jetzt war das alles jedoch noch (passend zum Agent:innen-Thriller) top secret.

Zoe Saldañas Serienfigur in Lioness ist CIA-Mitarbeiterin Joe McNamara, die im Rahmen eines Militärprogramms Undercover-Agentinnen ausbildet. Gefährliche Einsätze zählen für ihre Löwinnen wie Marinesoldatin Cruz Manuelos (Laysla De Oliveira) zum Alltag. Es gilt unter anderem, eine Terrororganisation von innen auszuschalten und einen Anschlag zu verhindern. Kidman ist als Vorgesetzte Kaitlyn Meade an Bord.

