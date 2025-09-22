The Witcher-Rückkehr und Serienkiller-Hype bei Netflix: Das sind die 15 besten Serien im Oktober

Wir durchstöbern die neuen Serienstarts von Netflix, Amazon, Disney+ und Co. im Oktober 2025 und stellen euch die 15 wichtigsten Highlights für die Streaming-Merkliste vor.

Unter den spannendsten Serienstarts im September versteckten sich zahlreiche Highlights, wie ein fesselndes Thriller-Meisterwerk, ein erfrischender The Walking Dead-Neuanfang und die Rückkehr ins The Boys-Universum. Aber auch der Oktober trumpft wieder mit interessanten Neuheiten und noch unentdeckten Geheimtipps bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. auf.

Damit ihr euch nicht planlos auf die über 140 (!) neuen Serien-Staffeln im Oktober stürzen müsst, haben wir euch die 15 aufregendsten Neustarts des Monats herausgesucht. Egal, ob Serienkiller, Horror oder Fantasy: Hier sollte für jeden Serienfan etwas dabei sein.



Podcast: Die besten neuen Serienstarts im Oktober bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co.

Wer sich pünktlich zur Halloween-Zeit seriell gruseln möchte, sollte sich im Oktober unbedingt die mit Spannung erwartete Prequel-Serie zum erfolgreichsten Horror-Film aller Zeiten vormerken. Netflix hingegen garantiert Albträume mit der True Crime-Geschichte des Serienkillers Ed Gein, dessen Gräueltaten Horrorikonen wie Norman Bates und Leatherface inspirierten.

Nicht weniger spannend sind die neue Thriller-Serie des The Blacklist-Schöpfers und die deutsche Version von Euphoria. Bei Netflix kehrt zudem die sündhaft teure Fantasy-Saga The Witcher zurück und tauscht in Staffel 4 Henry Cavill gegen Liam Hemsworth als grummeligen Monsterjäger aus. Diese und weitere Highlights stellen wir euch im Podcast vor:

Streamgestöber: Dein Moviepilot-Podcast zu den besten Serien und Filmen im Stream

Serien-Highlight bei MagentaTV im Oktober: Talamasca

Talamasca: The Secret Order - S01 Trailer (Deutsch UT) HD

