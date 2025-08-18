Amazon enthüllt erste Fallout Staffel 2-Bilder – mit verstecktem Detail, auf das viele Fans gewartet haben

Endlich gibt es die ersten Bilder zu Staffel 2 des Amazon-Hits Fallout. Die neuen Folgen der Sci-Fi-Serie werden einen beliebten Schauplatz der Spielevorlage nutzen.

Noch dieses Jahr soll Staffel 2 der Sci-Fi-Spieleadaption Fallout bei Amazon Prime Video erscheinen. Höchste Zeit also für die ersten Bilder, die jetzt endlich im Internet gelandet sind.

Erste Bilder zu Fallout Staffel 2 zeigen neuen Schauplatz

Die ersten Bilder zu Staffel 2 zeigen die Protagonist:innen wie Lucy (Ella Purnell), Maximus (Aaron Moten) und den Ghul/Cooper Howard (Walton Goggins) in unterschiedlichen Umgebungen. So etwa in der Mojave-Wüste, bei einer Cocktail-Party oder in Las Vegas, dessen glänzende Reklameschrift "Lucky 38" sich in einem Autofenster spiegelt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung





Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Denn genau hier soll Staffel 2 spielen: In der postapokalyptischen Fallout-Version der Spielerstadt, die als New Vegas in der Spielevorlage gezeigt wird. "Lucky 38" ist der Name eines ehemaligen Casinos, das von dem mysteriösen Robert House (Rafi Silver) als Hauptquartier genutzt wird. Von dort herrscht er über die Stadt. Es gilt als Symbol des ganzes Schauplatzes und viele Fans werden sich gefragt haben, wann es zum ersten Mal in der Serie Erwähnung finden wird.

Aber warum New Vegas? Dorthin ist Lucys Vater Hank (Kyle MacLachlan) geflohen, nachdem im Finale von Staffel 1 die schreckliche Wahrheit über seine Taten enthüllt wurde. Seine Tochter und der Ghul-Kopfgeldjäger nehmen in Staffel 2 die Verfolgung auf.

Wann erscheint Fallout Staffel 2 bei Amazon Prime Video?

Fallout Staffel 2 soll im Dezember 2025 bei Amazon Prime Video erscheinen. Ob wie bei Staffel 1 alle Folgen auf einmal erscheinen, ist noch nicht bekannt.

Tipp im Podcast: Warum Alien: Earth eine der besten Sci-Fi-Serien des Jahres ist

Mit Alien: Earth landet die außerirdische Bedrohung auf der Erde, bei Disney+. Wir diskutieren im Podcast, ob sich die Sci-Fi-Serie als gelungener Franchise-Beitrag lohnt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Serienschöpfer Noah Hawley (Fargo, Legion) ein mitreißendes Sci-Fi-Spektakel gelungen, das trotz seiner Liebe für den Xenomorph auch eigene Akzente setzen kann. Zwischen atemberaubenden Bildern sowie einer Vielzahl alter und neuer gruseliger Weltraummonster werden zutiefst menschliche Fragen in synthetischen Körpern aufgeworfen.