Fallout Staffel 2 erfüllt Traum der Sci-Fi-Fans: Alle Infos zu Handlung, Trailer und Besetzung des Amazon-Hits

Sci-Fi-Fans warten gespannt auf Staffel 2 der Amazon-Adaption Fallout. Wir haben alle wichtigen bisherigen Details zu Story, Besetzung und Einblicken in die neuen Folgen.

"Krieg. Krieg ist immer gleich." Mit diesen Worten startete 1997 eines der beliebtesten Videospiel-Franchises überhaupt: Fallout. Das Endzeit-Szenario, in dem ein Bunker-Bewohner nach einem mörderischen atomaren Konflikt ein verseuchtes Ödland bereist, erreichte einen immensen Kultstatus und brachte nach gut 20 Jahren eine Streaming-Adaption hervor: Die erste Staffel der Fallout-Serie entfachte 2024 die Begeisterung vieler Sci-Fi-Fans auf Amazon Prime.

Ein knappes Jahr später arbeiten die Macher mit Hochdruck an Staffel 2. Die neuen Folgen schließen an einen großen Twist an und sollen mit einem der besten Schauplätze aus der Vorlage einen Fan-Traum erfüllen: New Vegas.

Vorsicht, Spoiler zum Finale von Staffel 1!

Das ist die Handlung von Fallout Staffel 2

Fallout Staffel 1 orientierte sich an drei Hauptfiguren: Bunker-Bewohnerin Lucy (Ella Purnell) sucht verzweifelt nach ihrem entführten Vater. Maximus (Aaron Moten), Knappe in der kriegerischen Stählernen Bruderschaft, kreuzt ihren Weg durch Zufall und beschließt, ihr zu helfen. Beide geraten ins Visier eines skrupellosen Kopfgeldjägers (Walton Goggins), der nur als der Ghul bekannt ist, sich in Rückblenden aber als Ex-Hollywood-Star Cooper Howard herausstellt. Wie geht es mit den Protagonisten in Staffel 2 weiter?

Details zur Story der nächsten Fallout-Folgen gibt es noch nicht. Sie kommen allerdings im Kielwasser einer großen Enthüllung: Lucys Vater ist ein skrupelloser Handlanger der Vault-Tec Corporation und persönlich für den Tod von unzähligen Menschen verantwortlich. Er hat eine Stadt bombardieren lassen und Lucys Mutter großem Leid ausgeliefert. Am Ende der ersten Staffel kann er seiner gerechten Strafe entkommen und flieht nach New Vegas, um dort andere Vault-Tec-Chefs vor der Bedrohung durch Lucy zu warnen: Sie hat ein Artefakt in ihren Besitz gebracht, das die Fallout-Welt für immer verändern könnte.

New Vegas fungiert in der extrem beliebten Videospiel-Vorlage Fallout: New Vegas als Hauptschauplatz. Dabei handelt es sich um die Endzeit-Version der US-Metropole Las Vegas, deren Sehenswürdigkeiten zum Teil noch erhalten sind. In welchem Maß die Stadt in Staffel 2 zu sehen sein wird, muss sich erst noch herausstellen.

Wie sieht die Besetzung für Fallout Staffel 2 auf Amazon Prime Video aus?

Offiziell bestätigt haben ihre Rückkehr in Staffel 2 bisher nur Ella Purnell und Walton Goggins. Es ist allerdings wahrscheinlich, dass auch folgende Darsteller:innen erneut auftreten:

Wer ist neu in der Staffel 2-Besetzung?

Bekannt ist bisher nur ein neues Gesicht in Staffel 2: Kevin allein zu Haus-Darsteller Macaulay Culkin hat sich der Besetzung angeschlossen. Einige Details zu seiner Rolle drangen schon an die Öffentlichkeit.

Wer steht für Fallout Staffel 2 hinter der Kamera?

Auch hinter den Kulissen hat sich nach bisherigem Informationsstand wenig geändert. Showrunner sind nach wie vor Graham Wagner (Silicon Valley) und Geneva Robertson-Dworet (Tomb Raider). Produziert wird die Staffel wohl erneut von den Westworld-Machern Jonathan Nolan und Lisa Joy.

Wann erscheint Fallout Staffel 2 bei Amazon Prime Video?

Einen offiziellen Starttermin für Fallout Staffel 2 gibt es noch nicht. Die Dreharbeiten begannen bereits Ende 2024, wurden aber durch großflächige kalifornische Waldbrände verzögert. Als teure Sci-Fi-Serie verlangt Fallout einen hohen technischen und organisatorischen Aufwand. Wir rechnen daher nicht vor 2026 mit der Veröffentlichung.

Gibt es schon einen Trailer zu Staffel 2 der Sci-Fi-Serie?

Zur 2. Staffel von Amazon Primes Sci-Fi-Hit gibt es bisher weder Trailer noch neue Szenenbilder zu sehen. Ghul-Darsteller Walton Goggins dokumentierte aber bereits seine Rückkehr ans Set.

Wird Fallout Staffel 3 kommen?

Ob es nach Fallout Staffel 2 noch weitergeht, muss sich zeigen. Staffel 3 ist bisher nicht offiziell bestätigt. Sollten sich die neuen Folgen als großer Erfolg entpuppen, ist mit weiteren Episoden zu rechnen.